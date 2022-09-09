Oyun, iş, okul fark etmeksizin her şey için kullanabileceğiniz en hesaplı ve parasının hakkını veren laptop modelleri

Dizüstü bilgisayarlar, tasarlandıkları günden bugüne kadar en çok tercih edilen teknolojik cihazlar arasında yer alıyor. Her yere taşınabilmeleri sayesinde birçok ihtiyaç için kullanılan bu cihazlar, teknoloji markaları tarafından farklı özellikler ve tasarımlarla satışa sunuluyor. Kullanım tercihleri bakımından da kategorilere ayrılan laptop modelleri içinde yüksek özelliklere ve uygun fiyata sahip ürünler, en çok tercih edilenler oluyor. Gelin, her türden ihtiyaca cevap verecek hesaplı laptop modellerini birlikte inceleyelim.

1. Her türden işlem için maksimum performans: Asus X515MA-BR468 Intel N4020 4GB RAM 256GB SSD 15.6'' HD FreeDOS

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Dünyada kalitesini kanıtlamış markalardan biri olarak Asus, özellikle öğrenciler için ürettiği serileriyle dikkat çekiyor. Bu cihazlar içinde yer alan Asus X515MA-BR468 Intel N4020 4GB RAM 256GB SSD 15.6'' HD FreeDOS, 15.6 inç boyutu ile öne çıkıyor. Cihaz, üzerinde bulunan 256 GB harddisk ile birçok veriyi arşivleme olanağı sunuyor. 4 GB RAM kapasitesi ve tümleşik ekran kartı ile kullanım sırasında maksimum konfor sağlıyor. Transparent silver rengi ile şık bir cihaz arayanlar için ideal olan model, İntel Celeron işletim sistemi ile Free Dos olarak satışa sunuluyor.

2. Hem hesaplı hem güçlü: Hometech Alfa Intel Celeron 430c 128gb Ssd 14.1" Windows 10 Home Taşınabilir Bilgisayar

Son dönemlerin hızla yükselen teknoloji markalarından olan Hometech tarafından üretilen Hometech Alfa Intel Celeron 430c 128gb Ssd 14.1" Windows 10 Home Taşınabilir Bilgisayar, donanım özelliklerinin yanı sıra tasarımıyla da dikkat çekiyor. 14.1" olarak tasarlanan cihaz, 4 GB RAM ve 128 GB hard disk ile üretiliyor. Ekran kartı ise Intel UHD Graphics 600 olarak tercih edilen cihaz, bu sayede hem günlük işler hem oyun tutkunları için öneriliyor. HD ready çözünürlük standardı ile tasarlanan model, 1366 x 768 ekran çözünürlüğü ile kullanıcıların beğenisini kazanıyor.

3. Hem şık hem hafif: Casper Nirvana C350.4020-4C00B 14'' Intel Celeron N4000 4GB RAM 120GB SSD W11 Home

Türkiye'nin en önemli bilgisayar üretici markalarından biri olan Casper tarafından üretilen laptop modelleri de sık tercih edilen seçenekler arasında yer alıyor. Markanın en hesaplı modellerinden biri olan Casper Nirvana C350.4020-4C00B 14'' Intel Celeron N4000 4GB RAM 120GB SSD W11 Home şık tasarımı ile dikkat çekiyor. Markanın en hafif laptop çeşitlerinden olan cihazın donanım özelliklerinin başında 4 GB RAM, 120 GB SDD ve 1.1 GHz işlemci hızı geliyor. İşletim sistemi ise Intel Celeron N olarak tercih ediliyor. Ürün, özellikleri ve fiyat performansı açısından en ideal alternatifler arasında değerlendiriliyor.

4. Ofis işlerin için özel tasarım: Acer Chromebook CB314 Dizüstü Bilgisayar

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Acer tarafından kurumsal işlerde de rahat kullanılabilecek modeller arasında yer alan Acer Chromebook CB314 Dizüstü Bilgisayar, 14 inç boyutu ile birçok işlemi pratik biçimde gerçekleştirme olanağı sunuyor. Bireysel kullanıcılar dışında işletmeler tarafından da sık tercih edilen cihaz, donanım özellikleri ile beklentileri karşılıyor. 8 GB RAM kapasitesi ve 64 GB eMMC ile yüksek boyutlu dosyalar hızlı şekilde yedeklenebiliyor. Chrome Os işletim sistemine sahip cihaz, 1.5 kilogram ağırlığı sayesinde saha çalışmalarında da kolaylıkla kullanılabiliyor. Modeli daha detaylı incelemeye ne dersiniz?

5. Yüksek hafızaya ihtiyaç duyanlar için: ASUS X543MA-GQ1012 Celeron N4020 4GB 1TB HDD 15.6 HD FreeDOS

Dünya genelinde en çok tercih edilen bilgisayar üretici markalarından olan Asus, ürettiği cihazlarla birçok ihtiyaca cevap veriyor. Özellikle yoğun veri yedekleme yapanlar için ASUS X543MA-GQ1012 Celeron N4020 4GB 1TB HDD 15.6 HD FreeDOS öneriliyor. Cihaz üzerinde yer alan 1 terabaytlık hard disk, 4 GB RAM ile destekleniyor. Bu sayede yapılacak işlemler, hızlı biçimde gerçekleştirilebiliyor. 15.6 inç ekranı ile tasarım işleri için de ideal olan model, hafif olması ile kullanıcıların kalbini kazanıyor. Siz de okul, ev veya iş yerinde yüksek kapasiteli ve taşıması kolay bir laptop arıyorsanız bu modele şans verebilirsiniz.

6. Sadelik ve konfor bir arada: ILIFE I-life Zed Air Celeron N3350 4gb 128gb 14 Inc W10 Siyah Notebook

Hesaplı bir bilgisayar arayışındaysanız sizi ILIFE I-life Zed Air Celeron N3350 4gb 128gb 14 Inc W10 Siyah Notebook ile tanıştıralım. 14 inç boyutu, 4 GB RAM desteği ve 128 GB hard disk ile tasarlanan cihaz, 1.4 kilogramlık ağırlığı sayesinde kolaylıkla taşınabiliyor. Donanım özellikleri bakımından tüm detaylar düşünülerek üretilen model üzerinde Speed Graphics Base Frequency 200 MHz ekran kartı yer alıyor. Wi-Fi ve Bluetooth bağlantı özelliklerine sahip ürünün Micro Sd kart desteği de bulunuyor. Ev ile okul bilgisayarları arasında öne çıkan model, full HD ekran özelliği ve yüksek çözünürlüğü ile dikkat çekiyor.

7. Ofis işlerinde de şık tasarım: AVİTA Avıta Essential Intel Celeron N4000 4gb Ram 128gb Ssd 14 Fhd Türkçe Q Windows 10 Home Gri Notebook

Çalışırken ergonomik ve şık tasarımları tercih edenler için ideal seçeneklerden biri olan AVİTA Avıta Essential Intel Celeron N4000 4gb Ram 128gb Ssd 14 Fhd Türkçe Q Windows 10 Home Gri Notebook, hemen her bütçeye uyabilecek fiyatıyla dikkat çekiyor. Ofis işlerinde ihtiyaç duyulacak tüm özellikleri üzerinde barındıran model, 4 GB DDR4 RAM ve 128 GB hard disk kapasitesiyle çalışma sırasında oluşabilecek tüm aksaklıkların önüne geçmeyi başarıyor. Kolay taşınabilen cihaz, Intel Celeron N4000 işlemci tipi ve Windows işletim sistemi desteğiyle satışa sunuluyor. Ekran kartı ise dâhilî ve paylaşımlı olarak tasarlanıyor.