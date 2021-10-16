Oyun keyfinizi doruğa çıkaracak en iyi direksiyon seti modelleri

Oyunların kalitesi gün geçtikçe artıyor, ekipman ihtiyacınız da aynı oranda değişiyor. En kaliteli gamepadler bile bazı oyunlarda yetersiz kalıyor. Özellikle araba yarışlarında! Çareyi ise direksiyon setleri sunuyor. Direksiyon seti denilince de tek bir model yok ki... "Kablolu mu alsam, kablosuz mu?", "Direksiyon seti televizyona nasıl bağlanır?", "Hangi oyunları oynayabilirim?" diye onlarca soruyla uğraştığınızı biliyoruz. Seçim yapmak hiç kolay sayılmaz. Ama onlarca ayrıntı arasında kaybolmayın. İhtiyaçlarınızı eksiksiz bir şekilde karşılayacak en iyi oyun direksiyon seti modellerini bir araya getirdik.

Kontrol sizde olsun

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Logitech G G29 Driving Force Yarış Direksiyonu ile başlayalım. PS5, PS4, PS3 ve PC ile uyumlu olan Logitech G G29 sayesinde oyun sırasında tekerleğin kayma hareketlerinden arazi değişikliklerine kadar bütün ayrıntıları hissedebilirsiniz. Deri kaplı direksiyon sayesinde kontrol her zaman sizde olur. Gerçek bir arabanın içindeymiş gibi hızlanabilir, fren yapabilir ve vites değiştirebilirsiniz. Setin içerisinde bulunan kelepçe ve vidalarla direksiyonu masanıza ya da yarış donanımınıza monte edebilirsiniz.

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Yarış arabasındaymış gibi!

Oyun oynarken sizi rahatsız eden seslerden sıkıldınız mı? Thrustmaster 4160628 Direksiyon Seti'nin bu sorunu çözdüğünü söylesek sevinirsiniz sanırım. Yarış keyfi ayrıntıları hissetmekle başlar. Yol tutuşunuz kaybolduğunda, karşınıza tümsekler çıktığında, frene bastığınızda, yan yollara girdiğinizde, zemin şartları değiştiğinde ayrıntıları hissetmek sizin için ne kadar önemli? "Çok!" diyorsanız, doğru yerdesiniz. PS4 sisteminin otomatik algıladığı direksiyon seti, PS3 ve PC ile de uyumlu. Hassas direksiyon her eyleminize anında yanıt verir, yarışta zaman kaybetmezsiniz. Kaliteli direksiyon seti arayanlar Thrustmaster 4160628'den şaşmasın deriz.

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Off-Road tutkunları için özel tasarım

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Engebeli arazileri seviyor musunuz? Off-Road ruhunuz oyunlarda da peşinizi bırakmıyor mu? Dünyaca bilinen yarış pistlerinde rüzgar gibi esmeye ne dersiniz? Sizi SPEEDLINK SL-450500-BK TRAILBLAZER ile tanıştıralım. Bir saniye kadar kısa bir sürede vites değişim imkanı sizi pistin en kıvrağı yapacak. Dar virajlarda, zorlu bölgelerde manevra yapmak için hiç zorlanmayacaksınız. PS3, PS4, PC ve Xbox One'da kullanılabilen direksiyon setinin hassasiyetini de ayarlayabilirsiniz. Kauçuk direksiyon çarkı sayesinde kavrama sorunu yaşamazsınız. Direksiyon ünitesinin alt kısmında bulunan 7 vantuz, zemine yapışmasını sağlar. TRAILBLAZER direksiyon seti fiyat performans açısından incelediğimizde de bizden tam not aldı.

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Kablolardan kurtulmaya var mısınız?

Kabloların sizi kısıtlamasından bıktınız mı? Hori Wireless Racing Wheel Apex sizi bu dertten kurtarmaya geliyor. Direksiyon setinizi Bluetooth ile cihazlarınıza sorunsuz bir şekilde bağlayabiliyorsunuz. PS4, PS3 ve PC uyumlu olan set, yazılım güncellemesiyle PS5 cihazlarda da kullanılabiliyor. Şarj edilebilir pili 15 saate kadar oyun oynayabilme imkanı sunuyor. Dönüş oranı, ölü bölge, pedal hassasiyeti, titreşim geri bildirimi gibi oyunun heyecanını artıran birçok özellik ayarlanabiliyor. Bütün bu özellikleriyle Hori Wireless Racing Wheel Apex en iyi direksiyon seti listesinin başlarında yer almayı hak ediyor.

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Tak çalıştır, bu kadar basit!

Sırada IPOTCH Oyun Direksiyonu var. Direksiyon tutucusunun orta, yüksek ve düşük şeklinde farklı pozisyonlara ayarlanabildiği bu modeli kendinize göre kişiselleştirebilirsiniz. "Bu direksiyon seti nasıl kurulur?" diye merak ediyor musunuz? Setin en güzel tarafı bu, kurulumu çok basit. Kutudan çıkarın, kabloları yerine takın, cihazınızla bağlantısını yapın ve kullanmaya başlayın. PS3, PS4, PC, Xbox 360, Xbox One sistemleriyle uyumludur. Titreşim geri bildirimiyle oyunun içindeymiş gibi hissedersiniz. Dört vantuz, setin zemine kolayca tutunmasını sağlar. IPOTCH Oyun Direksiyonu ile gerçek bir yarışın ortasındaymış gibi hızı ve tutkuyu yaşayabilirsiniz.

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Tıpkı orijinali gibi!

Fiyat olarak diğerlerine göre biraz yüksek olsa da Thrustmaster T300 Ferrari Integral Alcantara Yarış Direksiyonu'nun mutlaka bu listede olması gerektiğini düşündük. Direksiyon setinin en dikkat çeken yönü direksiyon çarkının kaplaması. Ferrari direksiyonlarında kullanılan ve Alcantara materyalinin aynısı bu sette kullanılmış. Tasarımı tamam, teknolojisi anlat anlat bitmez. "Bu seviyedeki bir direksiyon seti hangi oyunlarda çalışır?" diye mi düşünüyorsunuz? Oyun ayırt ettiğini söyleyemeyeceğiz. Hıza ve yüksek manevra kabiliyetine ihtiyaç duyduğunuz bütün yarış oyunlarını oynayabilirsiniz. "Thrustmaster T300 Ferrari Integral Alcantara direksiyon seti laptopa bağlanır mı?" Bu soruya da evet diyeceğiz. Windows 10, 8, 7, Vista, XP işletim sistemli bilgisayarlarınızda kullanabilirsiniz.

Thrustmaster T300 Ferrari Integral Alcantara Yarış Direksiyonu bu sayfada.

Bütün oyunlar için tek bir set!

PS3, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC; başka ne kaldı? Superdrive Yarış Direksiyonu SV700'i bütün bu oyun platformlarında kullanabilirsiniz. Daha ne olsun! 3 farklı hassasiyet kademesi içinden birini seçin ve yarışa başlayın! Superdrive SV700 becerileri bu kadarla sınırlı değil. Birçok simülasyon koltuğuna da uyum sağlar. "Direksiyon seti masaya yapışmıyor, oyun sırasında kontrolü sağlayamıyorum." sorunu da yok. Superdrive SV700, iki şekilde kullanılabilir: Vantuz sistemiyle direksiyonu sabitleyebilirsiniz veya kelepçe sistemiyle monte edebilirsiniz.

Superdrive Yarış Direksiyonu SV700'ü bu sayfadan inceleyebilir ve doğrudan satın alabilirsiniz.

Sözü kendisine bırakıyoruz:

Karşınızda yine çoklu platform destekli bir model var: Pxn V9 Professional Gaming Racing Wheel. PS3, PS4, PC, Xbox One, Nintendo Switch kullanıcıları; bu oyun direksiyonuna ne dersiniz? Üstelik bilgisayarlar için iki farklı mod seçeneği de mevcut. Ergonomik yapısı sürüş konforunuzu artırır. Dahili iki adet titreşim motoruyla yarışın her anı artık daha gerçekçi. Farklı dönüş açılarını tek tuşla seçebilirsiniz. Oyun sırasında ihtiyacınız olan bütün kontrol sistemlerini direksiyon üzerinden yönetebilirsiniz. Peki, siz piste çıkmaya hazır mısınız?

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Şimdi de bir başka Hori!

Yarış oyunlarına meraklıysanız Hori markasını duymama ihtimaliniz yok gibi. Listenin başlarında Hori'nin bir modelinden bahsetmiştik. Şimdi sırada HORI Racing Wheel Overdrive var. Xbox serisi, Xbox One ve Windows 10 ile uyumlu olan bu modelin birçok özelliği bizden geçer not almayı başardı. Ayarların kişiselleştirilebilmesi, direksiyonun tepki süresi ilk dikkatimizi çeken özelliklerin başında. Daha büyük ve dengeli pedalların sürüşe kattığı kolaylığı da çok sevdik. HORI Racing Wheel Overdrive'ın sizi de bizim kadar tatmin edeceğinden eminiz.

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Gerçek güç, gerçekçi deneyim

Logitech G 923'ü bilen zaten biliyor. Logitech’in TruceForce teknolojisine sahip bu model; aracın motor devrini, tekerlekleri ve zemin detaylarını anında analiz ediyor. Sonuç ise size manevralarda ve sarsıntılarda daha gerçek bir deneyim olarak dönüyor. "Peki, Logitech G 923 direksiyon seti vitesli mi?" Size verebileceğimiz tek kötü haber belki de bu, vitesi ayrı olarak satın almanız gerekiyor. Ama Logitech'in birçok modelinde kutu içeriğinde zaten vites kolu yer almıyor, yani birçoğumuz buna alışığız.

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