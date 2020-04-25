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Oyun konsolu bekleyen genç neye uğradığını şaşırdı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 25.04.2020 11:28 | Son Güncelleme

Batman’da yaşayan Veysel Erten isimli bir gamer oyun konsolu yerine cam kase gönderildiğini söyledi.

Oyun konsolu bekleyen genç neye uğradığını şaşırdı

Dilerseniz daha temkinli olunması gerektiğini gösteren hikayeye yakından bakalım. Batman’ın merkezinde yaşayan Veysel Erten oyun oynamayı çok seven bir genç. Oyun konsollarının çok ciddi miktarlarda yükseldiği günümüz koşullarında Erten’in oyun konsolu almaya karar vermesiyle her şey başlıyor.

İnternet üzerinden oyun konsolu siparişinde bulunan ve parasını da peşin olarak veren Erten, doğal olarak kendisine bir oyun konsolu gönderilmesini bekliyordu. Başına geleceklerden haberdar değildi.

Veysel Erten internet üzerinden siparişini verdiği oyun konsolu için 2000 TL ödeme yaptı. Ödemeyi olduğu gibi şahsın hesabına gönderen Erten, 3 gün sonra kendisine bir kargo ile ürünün gönderilmesi sözü verildiğini söyledi. Gerçekten de 3 gün sonra kargo kendisine geldi. Ücretini ödediği oyun konsolunu almak için heyecanla kargoyu açan Veysel Erten neye uğradığını şaşırdı.

Kargonun içerisinde oyun konsolu yerine 10 liralık 5 tane kase konulduğunu gören genç ilk başta yanlışlık olabileceğini düşündü. Ancak sosyal medya üzerinden konuştuğu kişilerin mesajlarından dolandırıldığını anladı. Bunun üzerine bu kişiler hakkında şikayetçi oldu ve hukuk mücadelesi başlattı. Oyun konsolu bekleyen gencin elinde şu anda sadece 5 tane cam kase var. İnternet üzerinden alışverişler ne kadar güvenli olsa bile, bazen istenmeyen durumlar ortaya çıkabiliyor. Donanım Günlüğü ailesi olarak bu konularda dikkatli olmanızı ve güvenmediğiniz kuruluşlardan ürün satın almamanızı öneriyoruz.

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Anahtar Kelimeler:
Batman oyun konsolu

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