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Oyun makinesinden paraları böyle çaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.12.2019 10:25 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde basket oyun makinesinden bozuk paraların çalınması güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.Camiatik Mahallesi’nde bulunan 100.

Oyun makinesinden paraları böyle çaldı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde basket oyun makinesinden bozuk paraların çalınması güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.
Camiatik Mahallesi’nde bulunan 100. Yıl Parkı’nda yaşanan hırsızlık olayı güvenlik kamerasına yansıdı. Küçük yaştaki şahsın, sert bir cisimle basket oyun makinesinin kapağını açtığı görülüyor. Oyun makinesine atılan bozuk paraların bulunduğu kutuya ulaşan şahıs, demir paraları çalarak kaçıyor.
Olayla ilgili konuşan işletme sahibi Tahir Yavuz, “Oyun makinesinin kapağını açık görünce kameralara gidip baktım. Gündüz ne kadar demir para atıldı bilmiyorum. Kapağı aralayıp kutudan bozuk paraları almışlar. Yaşları küçük olduğu için şikayetçi olmadım. Vatandaşların da bu tür olaylarda dikkatli olmalarında fayda var” dedi.

Oyun makinesinden paraları böyle çaldı

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