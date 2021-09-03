Oyun odaklı telefonlara bir yenisi daha ekleniyor

Nubia Red Magic 6S Pro eşsiz bir özellikle gelecek iddiası ile gündemi meşgul etmeye başladı.

Akıllı telefon pazarındaki önemli isimlerden biri olan ZTE, yan markalarıyla da güzel işler çıkartıyor. ZTE’nin yan markalarından birisi de genel olarak oyun odaklı telefonlarla dikkat çeken Nubia.

Nubia önümüzdeki günlerde yeni modeli Red Magic 6S Pro’yu tanıtacak. Telefonun çıkmasına az bir süre kala tüm özellikleri netleşti diyebiliriz.

NUBIA RED MAGIC 6S PRO'NUN ÖZELLİKLERİ

Nubia’nın yeni modeli güç anlamında amiral gemisi sınıfındaki cihazlardan çok da farklı olmayacak. Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 888+ yonga setiyle gelecek olan telefon 6.8 inçlik AMOLED bir ekrana sahip olacak. 1080p çözünürlüğündeki bu ekranın yenileme hızı ise ortalama olarak 165Hz.

Aktif bir soğutma sistemine sahip olacak cihazın içerisinde ufak fanlar bulunacak. Yani Red Magic 6S Pro’nun bu anlamda mini bir oyun bilgisayarı tarzında mimariye sahip olacağını söyleyebiliriz.

Nubia, oyun deneyimini bir tık daha arttırabilmek için özel bir teknoloji kullanacak. Böylece dokunmatik panelde basış hissiyatı daha anlamlı bir hal alacak. Bu teknolojinin oyunlara nasıl yansıyacağını şimdilik kestirmek güç. Sonuçta daha önce böyle bir teknoloji ile karşılaşmamıştık.

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