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Oyun oynama bozukluğu gençleri tehdit ediyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 24.01.2020 11:05 | Son Güncelleme

Medline Adana Hastanesi’nden Uzman Klinik Psikolog Fulda Koyun, Türkiye’de daha çok 16 ila 24 yaşları arasındaki gençleri tehdit eden oyun bağımlılığının fiziksel etkilerinin yanı sıra birtakım önemli psikolojik etkilerinin de olduğunu belirterek, bu durumun doğru şekilde ele alınmadığı takdirde uzun vadeli ve ciddi yan etkileri olabileceğini bildirdi.Uzman Klinik Psikolog Fulda Koyun, yaptığı açıklamada, dijital oyun bağımlılığında bireyin uzun bir süre oyun oynamaya devam etmesi, buna ara verememesi, bu duruma bağlı olarak sorumluluklarını ve görevlerini yerine getirememesi, farklı etkinliklerden uzak durması ve oyunları gerçek yaşamla ilişkilendirmesi gibi davranış bozukluklarının görülebileceğini ifade etti.

Medline Adana Hastanesi’nden Uzman Klinik Psikolog Fulda Koyun, Türkiye’de daha çok 16 ila 24 yaşları arasındaki gençleri tehdit eden oyun bağımlılığının fiziksel etkilerinin yanı sıra birtakım önemli psikolojik etkilerinin de olduğunu belirterek, bu durumun doğru şekilde ele alınmadığı takdirde uzun vadeli ve ciddi yan etkileri olabileceğini bildirdi.
Uzman Klinik Psikolog Fulda Koyun, yaptığı açıklamada, dijital oyun bağımlılığında bireyin uzun bir süre oyun oynamaya devam etmesi, buna ara verememesi, bu duruma bağlı olarak sorumluluklarını ve görevlerini yerine getirememesi, farklı etkinliklerden uzak durması ve oyunları gerçek yaşamla ilişkilendirmesi gibi davranış bozukluklarının görülebileceğini ifade etti. Koyun, "Günümüzde teknolojinin baş döndürücü bir şekilde ilerlemesi ile beraber durmaksızın gelişen oyunlar kullanıcıları kendisine daha çok bağlamaktadır. Kullanıcılar sanal ortamda kendi karakterlerini oluşturmakta, bunlar aracılığıyla gerçek hayatta yapamadıklarını yapabilmekte, olmak istedikleri gibi bir kişiliğe bürünebilmektedir. Böylece gün geçtikçe gerçekten uzaklaşmakta ve zayıf yönlerini kapattıklarını düşünmektedirler” dedi.

Sorunlara yol açıyor
Psikolog Fulda Koyun, dijital oyunları normalden fazla oynayan ergenlerde algılama sürecinde yavaşlama, muhakeme becerisinin zarar görmesi, anksiyete, depresyon, özgür düşünce ve arzu-eğilim yitimi, odaklanma problemi, öğrenme bozuklukları, duyguların azalması ve aile içi iletişimde azalma gibi problemler gelişebileceğini söyledi. Koyun, son yapılan araştırmaların Asperger sendromlu (Çocukluk döneminde başlayan ve sosyal etkileşimi zorlaştıran gelişimsel bir sorun) ya da dikkat bozukluğu ve hiperaktivite öyküsü olan bireylerin oyun bağımlılığı açısından daha yüksek risk altında olabileceğini gösterdiğini kaydetti.
Teknoloji ile yakından alakalı, bilgisayar, tablet ve akıllı telefon kullanan ergenlerin de yüksek risk altında olduğunu ifade eden Psikolog Fulda Koyun, 7 Avrupa ülkesinin dahil edildiği kapsamlı bir çalışmanın sonuçlarına göre 14 ila 17 yaş arasındaki gençlerin yüzde 5,1’inin risk altında olduğunun görüldüğünü, ülkemizde ise bu konu hakkında henüz detaylı bir araştırma yapılmış olmasa da her 10 gençten 1’inin oyun bağımlısı olabileceğinin düşünüldüğünü belirtti.

Bağımlısı olmasını engelleyin
Oyun bağımlılığını engellemek için ailelerin çocuklarını 7 yaşından önce bilgisayar, tablet ve akıllı telefon ile tanıştırmamaları gerektiğinin altını çizen Psikolog Koyun, 7 yaşından sonra ise günde 1 saat olacak şekilde eğitsel oyunlar ile zaman geçirmelerine izin verilebileceğini söyledi. Psikolog Fulda Koyun, ailelere şu önerilerde bulundu:
"Çocuklarınıza sevgi gösterin, onlarla kaliteli zaman geçirmeye çalışın. Onların psikolojik ihtiyaçlarını destekleyin, motivasyonlarını artırın. Önceden anlaşarak bir zaman limiti koyun ve bu limiti aşmalarına izin vermeyin. Onların duygularını ifade etmelerini destekleyin, onlarla başa çıkmayı öğretin ve sanatsal ve kültürel hobilere, spora ve diğer fiziksel aktivitelere yönlendirin."

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