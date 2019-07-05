Oyun oynamak için girdiği okulun bahçesinde mahsur kaldı!

Abdurrahman Erkul'un amcası Cahit Erkul, "Tatil döneminde çocuklar okul bahçesinde sürekli oyun oynuyorlar. Okul görevlisi her zaman aynı şeyi yapıyor. Okulu kilitleyip, arkasına bakmadan gidiyor. Ve çocuklar tellerin arkasında kalmış oluyor. Geçen hafta aynı şekilde mahsur kalan 5-6 yaşındaki bir çocuğu ben dışarı çıkarttım. Bu hafta da bu kaldı. Abdurrahman'ın kiloları biraz fazla olduğu için itfaiyeye haber verdik. Ve her hafta oluyor bu" dedi. (DHA)