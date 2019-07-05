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Oyun oynamak için girdiği okulun bahçesinde mahsur kaldı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2019 10:40 | Son Güncelleme

Sultangazi'de görevlinin kapıyı kilitleyerek gittiği okulun bahçesinde mahsur kalan çocuğu itfaiye kurtardı. Olay, Cebeci Mahallesi'nde bulunan Hacı Mehmet Cingil Ortaokulu'nda meydana geldi. Mahallenin çocukları, oyun oynamak için okul bahçesine girdi. Oyun sonrası geri dönen çocuklar, ana giriş kapısının kilitli olduğunu fark etti.

Çocuklar giriş kapısının yanında bulunan bir boşluktan dışarı çıkarken, 15 yaşındaki Abdurrahman Erkul kilosundan dolayı okul bahçesinde mahsur kaldı.

Tel örgülerle çevrili ana giriş kapısı ve okul bahçesinde mahsur kalan Erkul, kurtarılmayı bekledi. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine Erkul'un akrabaları da geldi.
Çocukların ve akrabalarının bildirmesi üzerine kısa sürede olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri seyyar merdiveni kullanarak, Erkul'u dışarı çıkardı.
Abdurrahman Erkul'un amcası Cahit Erkul, "Tatil döneminde çocuklar okul bahçesinde sürekli oyun oynuyorlar. Okul görevlisi her zaman aynı şeyi yapıyor. Okulu kilitleyip, arkasına bakmadan gidiyor. Ve çocuklar tellerin arkasında kalmış oluyor. Geçen hafta aynı şekilde mahsur kalan 5-6 yaşındaki bir çocuğu ben dışarı çıkarttım. Bu hafta da bu kaldı. Abdurrahman'ın kiloları biraz fazla olduğu için itfaiyeye haber verdik. Ve her hafta oluyor bu" dedi. (DHA)
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sultangazi Okul bahçe

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