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  4. Oyun oynarken 25 kuruş yuttuğu madeni para röntgende tespit edildi

Oyun oynarken 25 kuruş yuttuğu madeni para röntgende tespit edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 14:25 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta, 1,5 yaşındaki E.İ.’nin oyun oynarken yuttuğu madeni para röntgende tespit edildi.

Zonguldak’ta, 1,5 yaşındaki E.İ.’nin oyun oynarken yuttuğu madeni para röntgende tespit edildi. Tedavisi süren E.İ.’nin madeni parayı doğal yollarla çıkarması bekleniyor.
Zonguldak Kadın Doğum Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne geçtiğimiz hafta madeni para yutması şikayetiyle doktora başvurdu. Röntgenleri çekilen küçük çocuğun midesinde 25 kuruşluk madeni parayı tespit edildi. Yemek borusuna zarar vermediği anlaşılan 1,5 yaşındaki E.İ., madeni paranın doğal yollarla çıkması için taburcu edildi. Takibi devam eden normal yolla çıkmaması halinde endoskopi ile çıkarılacağı öğrenildi.
Zonguldak Kadın Doğum Çocuk Hastalıkları Hastanesi Çocuk Cerrahi Uzmanı Dr. Sertaç Akman, bu tür vak’aların bu yaşlardaki çocuklara çok görüldüğü ifade ederek “Özellikle küçük çocuklarda 1 yaş civarında merak dünyayı merak eden yaş grubu dediğimiz çocuklar her şeyi ağızlarıyla tadıp farkına varmak için önlerine ne geçerse eline ne geçerse ağızlarına götürerek yutabiliyorlar. Yuttukları zamanda bunları boğazdan yani soluk borusuna veya yemek borusuna kaçma ihtimalleri var. Özellikle soluk borusuna kaçtığı zaman ölümcül olabiliyor. Hayati tehlikesi çok yüksek. Bu duruma saatler içinde bronkoskopi dediğimiz yöntemle kameralı bir sistemle müdahale edip o bulunduğu yerden çıkarmak gerekiyor. Ola ki orada kalırsa tekrarlayan akciğer enfeksiyonları yapabiliyor. Hırıltı ve öksürük yapabiliyor. Soluk borusunu tam tıkarsa da ölüme yol açabiliyor. Bir diğer duruma yemek borusuna kaçma ihtimali. Yemek borusuna kaçan yabancı cisimler orada kalırsa da yemek borusunda delinme yapabiliyor. Sindirim sisteminin en dar yeri yemek borusudur. Buradan geçen yabancı cisimler oradan mideye oradan bağırsaklara sonrasında en sonunda dışkı yoluyla atılabilmekte. Özellikle ilk 48 saat içerisinde bu yutulan yabancı cisimler yemek borusunu geçtiyse yüzde 85’i dışkı yoluyla dışarı atılıyor. Geri kalan yabancı cisimler takılmadığı hareket ettiği müddetçe bazen bir haftaya kadar kalabiliyor. Fakat midede kalırsa buna endoskopi adı verdiğimiz kameralı sistemle bunun mideden çıkartılması gerekir. Asıl önemli olan yabancı cisimlerin çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklamak. Oyuncakların içerisinde bulunan yassı pillerin içindeki alkali çok tehlikeli. Midede ya da bağırsak duvarında etkileşime girip delinmelere yol açıyor. Çok sayıda yutulmuş olan mıknatıs bağırsak ya da karın içerisinde birbiriyle yapışarak gene bağırsaklarda delinmelere yol açabiliyor. Bunları doktor gözetiminde hastanede yatırarak takip edilmesi gerekiyor. Hareket etmeyen bir cisim olursa da bunu ameliyatla çıkarıp alıyoruz” dedi.

“Normal yoldan çıkmasını bekliyor”
Zonguldak Kadın Doğum Çocuk Hastalıkları Hastanesi Çocuk Cerrahi Uzmanı Dr. Sertaç Akman, hastanın takibinin devam ettiğini ifade ederek “Bu hastamız yirmi beş kuruş yutmuştu. İlk başta yabancı cisim büyük olduğu için yaşına göre çocukta morarma yapmıştı. Annesinin zamanında müdahalesi sırt çevirip vurmasıyla yemek borusundan midesine düşmüş. Sonrasında onu takibimize aldık. Bize geldiğinde yaşam bulguları gayet iyiydi. Öyle olunca takibe aldık. Aralıkla röntgen filmi çekerek takip etmekteyiz. Henüz daha çıkmadı hareket halinde ama ilerleyen günlerde çıkacağını düşünüyoruz” dedi.

“Panik yapılmadan soğuk kanlılık korunması gerekiyor”
Son zamanlarda yaşanılan çocukların boğazına yabancı cisim kaçmasıyla ilgilide konuşan Zonguldak Kadın Doğum Çocuk Hastalıkları Hastanesi Çocuk Cerrahi Uzmanı Dr. Sertaç Akman, “Eğer çocuğun bir şey yuttuğundan şüphe ediyorsa ailelerin panik yapmaması ve soğuk kanlılığını koruması gerekiyor. Ağızdan parmak sokarak kusturma yöntemi değil de ters çevirip sırtına vurarak baş aşağı bir şekilde müdahale edebilirler. Sonrasında en kısa sürede en yakın hastaneye getirerek bir doktora görünmeleri gerekiyor” şeklinde konuştu.

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