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Oyun oynarken bileğine taktığı kelepçeyi, itfaiye kesip çıkardı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.06.2019 01:49 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Kepez ilçesinde, arkadaşlarıyla oynarken bulduğu kelepçeyi sol bileğine takıp kilitleyen, Naciye Karagün'ün (12) yardımına itfaiye yetişti.

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'nın Kepez ilçesinde, arkadaşlarıyla oynarken bulduğu kelepçeyi sol bileğine takıp kilitleyen, Naciye Karagün'ün (12) yardımına itfaiye yetişti. Ekiplerin keserek çıkardığı kelepçeden kurtulan Naciye, "Bir daha böyle bir şey yapmam" dedi.

İtfaiye ve polisi alarma geçiren olay, akşam saatlerinde Kepez ilçesi Ünsal Mahallesi 5129 Sokak'ta meydana geldi. Ali- Nilüfer Karagün çiftinin 5'inci sınıf öğrencisi çocukları Naciye, arkadaşlarıyla oynarken çalılık alanda bulduğu kelepçeyi, sol bileğine takıp kilitledi. Bir süre sonra bileğindeki kelepçeyi çıkarmaya çalışan Naciye, başarılı olamadı. Naciye Karagün, zorladıkça sıkışan kelepçeyi çıkarması için babası Ali Karagün'den yardım istedi. Baba Karagün de başarılı olamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Çağrı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri sıkışan kelepçeyi makasla kesti.

Başına gelenin kendisine büyük ders olduğunu söyleyen Naciye Karagün, "Arkadaşlarımla kovalamaca oynuyorduk. Çalılıkların arkasında toprağa gömülü metal kelepçe buldum. Koluma taktım ve kilitlendi. Babam çıkarmaya çalıştıkça daha da sıkıştı. İtfaiye gelince makasla kesip çıkardı. Yaklaşık 2 saat kolumda durdu. Bir daha böyle bir şey yapmam" dedi.

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