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Oyun oynarken devrilen kayanın altında kalan çocuk öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 22.05.2019 23:44 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde oyun oynarken devrilen kayanın altında kalan çocuk hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre olay, Siverek ilçesine bağlı Yoğurtçuk Mahallesi’nde meydana geldi.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde oyun oynarken devrilen kayanın altında kalan çocuk hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre olay, Siverek ilçesine bağlı Yoğurtçuk Mahallesi’nde meydana geldi. Evlerinin yakınlarındaki kayalık alanda oyun oynayan M.B. (6), devrilen kayanın altında kaldı. Çevredekiler tarafından kayanın altından ağır yaralı olarak çıkarılan M.B., 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı çocuk, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Küçük çocuğun cesedi otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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