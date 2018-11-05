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Oyun oynarken duvarın altında kalan çocuk yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.11.2018 18:42 | Son Güncelleme

BEYOĞLU'nda oyun oynadığı sırada üzerine istinat duvarı yıkılan bir çocuk yaralandı.

Oyun oynarken duvarın altında kalan çocuk yaralandı

Özgür EREN-Murat DELİKLİTAŞ/İSTANBUL,(DHA)-BEYOĞLU'nda oyun oynadığı sırada üzerine istinat duvarı yıkılan bir çocuk yaralandı. Vatandaşlar tarafından duvarın altında çıkartılan çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olay, Kalyoncu Kulluğu Mahallesi'nde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan boş arsada oyun oynayana 14 yaşlarındaki bir çocuğun üzerine 1,5 metre yüksekliğindeki istinat duvarı yıkıldı. Çevredekilerin yardımıyla çocuk kaldığı tuğlaların altından çıkarttı. Bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralanan çocuğa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavisi süren çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Duvarın yıkılması nedeniyle polis, sokağı araç trafiğine kapattı.
Olay sırasında sokakta bulunan Serkan Altıncı, "Çocuk duvarın dibinde oynuyordu, duvarın üstüne çıktı zannedersem. Çocukta ciddi bir şey yok. Bacağında biraz şişlik vardı. Duvar zaten çok sağlam değildi, çocuk oynarken yıkılmış. Arkam dönüktü güm sesiyle döndüm baktım, çocuk duvarın altında. Duvarın altından kurtardık, ambulans geldi götürdü" diye konuştu.

(FOTOĞRAF)

(Özel Haber)Oyun oynarken duvarın altında kalan çocuk yaralandı(Özel Haber)Oyun oynarken duvarın altında kalan çocuk yaralandı

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