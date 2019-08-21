Oyun oynarken elektrik akımına kapılan İbrahim öldü

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde, evde buzdolabının arkasında oyun oynadığı sırada elektrik akımına kapılan İbrahim Halil Karatay (4), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, sabah saatlerinde, ilçeye bağlı kırsal Altıntepe Mahallesi'nde meydana geldi. Evde, iddiaya göre, buzdolabının arkasında oyun oynayan İbrahim Halil Karatay, açıkta bulunan elektrik kablosuna dokundu. Küçük çocuk, elektrik akımına kapılırken, ailesi hemen Akçakale Devlet Hastanesi'ne götürdü. Sağlık durumu kritik olan İbrahim Halil, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. İbrahim Halil Karatay'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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