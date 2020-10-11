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Oyun oynarken kaybolan iki çocuk polisin yoğun çabasıyla 3 saatte bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2020 14:20 | Son Güncelleme

Eskişehir’de oyun oynarken kaybolan iki çocuk, polis ekiplerinin yoğun çalışması sonucu 3 saatte bulundu.Edinilen bilgiye göre, olay Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi’nde yaşandı.

Eskişehir’de oyun oynarken kaybolan iki çocuk, polis ekiplerinin yoğun çalışması sonucu 3 saatte bulundu.
Edinilen bilgiye göre, olay Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi’nde yaşandı. Dün akşam saat 20.00 sıralarında iddiaya göre 8 yaşındaki M.A.K. ve U.T.Ö. oyun oynarken dalgınlıkla evlerinin önünden uzaklaştı. Civarda yapılan aramalarda çocuklarını bulamayan aileler, 155 Polis İmdat hattını arayarak kayıp başvurusunda bulundu. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, gelen ihbar üzerine söz konusu mahalle ve çevresinde geniş çaplı arama başlattı. İl Emniyet Müdürü Engin Dinç’in koordinesinde yürütülen arama çalışmalarına çok sayıda polis katılırken, MOBESE ve güvenlik kameraları da incelemeye alındı. Yapılan çalışmalar sonucu çocukların Emek Mahallesi’nden yaklaşık 5 kilometre mesafedeki Gökmeydan Mahallesi’ne gittikleri tespit edildi. Çocukların son görüldüğü bölgede yoğunlaşan arama çalışmalarında 8 yaşındaki 2 çocuk kaybolmalarından 3 saat sonra Aydın Arat Parkı içerisinde soğuk havadan korunmak için yolda buldukları bir kutuya sığınmış halde bulundu.

Ailelerine sıkıca sarıldılar
Çocukların oyun oynarken evlerinden uzaklaştıkları ve daha sonra da yollarını kaybettikleri anlaşıldı. Sağlık durumları iyi olan çocukların ailelerini karşılarında görünce koşup sıkıca sarılmaları ise duygulandırdı.

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