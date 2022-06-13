Oyun oynarken kendini kaybedenlere özel en rahat oyuncu koltukları

Gaming dünyasından haberi olmayanların gereksiz olduğunu düşündüğü oyuncu koltukları aslında bir oyuncunun performansını etkileyen en önemli ihtiyaçlardan biri. Eğer oyuncuysanız veya oyuncu olmaya karar verdiyseniz vücut sağlığınız için mutlaka bir oyuncu koltuğu edinmelisiniz. Tabii fiyatları normal bilgisayar koltuklarına göre bir tık cep yaksa da sunduğu konforu uzaktan bile hissettiren Gaming Week'e yakışır oyuncu koltuklarını gelin, birlikte keşfetmeye başlayalım.

1. Geniş fonksiyonlarıyla Uzay Ofis Z-Drive Oyuncu Koltuğu

Ergonomik iskelet tasarımıyla oyuncu koltuğu kategorisinde öne çıkan Uzay Ofis Z-Drive Oyuncu Koltuğu, kullanıcılarının fiziksel özelliklerine göre şekillenen tasarımıyla doğru ve sağlıklı bir oturma pozisyonu vadediyor. Ayarlanabilen kolları, yumuşak sırt yastığı ve hafif oturma yüzeyiyle vücudun doğru şekilde konumlanmasına yardımcı oluyor. Dilediğiniz konumda ayarlayabileceğiniz boyun ve bel yastığıyla kullanıcılarına büyük konfor yaratan oyuncu koltuğunun 4 class amortisör sistemi sayesinde koltuğunuzu istediğiniz yükseklikte kullanabilirsiniz. Ayrıca birinci sınıf kaliteden üretilen suni deri kaplamalı ürün, uzun ömürlü kullanım sunmakla kalmıyor; koltuğun kol bölümlerini dilediğiniz alçaklık veya yükseklikte rahatça ayarlayabilmenize de imkân tanıyor.

2. Maksimum performans güvenilir kullanım: ASUS ROG Chariot Core Oyuncu Koltuğu

Yatırımlık bir oyuncu koltuğu arayışında olanlar için fiyatını sonuna kadar hak eden ürünlerden biriyle daha karşınızdayız! Maksimum yükseklikte köpükten üretilen, baş yastığı ve aynı özellikteki sırt desteğiyle konforunuzu üst düzeye çıkaracak ASUS ROG Chariot Core Oyuncu Koltuğu, ergonomik tasarımıyla da kullanıcıların beğenisini kazanıyor. 4D ayarlanabilen kollara sahip koltuk, 145 derece yatabilen sırtı ve mafsallı eğilme sistemiyle oldukça fonksiyonel özellikler taşıyor. Tamamen çelik çerçeveden üretilen ürün, sağlam PU tekerlekleri ve alüminyum alaşımlı beş ayağı sayesinde güvenli kullanım vadediyor. Yarış otomobiline rakip olabilecek tasarımdaki koltukla oyunlarınızı daha yüksek performansla oynamaya hazır mısınız?

3. Vücut sağlığı için en iyilerden: AeroCool ThunderX3 Oyuncu Koltuğu

Karbon fiber ve birinci sınıf suni deriden üretilen AeroCool ThunderX3 Oyuncu Koltuğu, normal koltuklara kıyasla sağlam oluşuyla uzun yıllar boyunca kullanılabiliyor. Ürün, oyuncu olan veya olmak isteyen herkesin profesyonel oyuncu gibi hissetmesini sağlıyor. Yanlış duruş pozisyonlarından kurtaracak oyuncu koltuğu, kullanıcılarını 2 farklı rengiyle karşılıyor. Yüksek yoğunluklu dolgu malzemesine sahip ürün, eşsiz bir konfor deneyimiyle üst düzey kalite sunuyor. Ürünün nefes almasını sağlamak için tasarlanan iğneli dokusu, üzerinde saatlerce oyun oynansa bile rahat ve serin hissettiriyor. Class-3 teknolojisi de 150 kg'ye kadar destek sağlıyor.

4. Oyun tutkunları için gereken her şey: Uzay Ofis Z-Drive Oyuncu Koltuğu

Oyun tutkunlarının tercih edebileceği en iyi oyuncu koltukları arasında yer alan Uzay Ofis Z-Drive Oyuncu Koltuğu; ileri, geri, sağ ve sol olmak üzere dört farklı şekilde ayarlanabilen 3D hareketli yumuşak pedli kollarıyla dikkat çekiyor. Günün çoğunu bilgisayar başında geçiren kullanıcılara gerekli tüm konforu maksimum seviyede sağlıyor. Uzun süreli oturma durumları için vücut sağlığını koruyacak şekilde tasarlanan oyuncu koltuğunun sağı ve solunda omuz desteği bulunuyor. Kademeli olarak ayarlanabilen sırt desteğini de dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. 130 derece yatırılabilen ürünün oldukça kullanışlı olduğunu belirtmeden geçmeyelim.

5. Profesyonel oyunculuğa profesyonel yolculuk: HP Omen Citadel Profesyonel Oyuncu Koltuğu - Çok Renkli

Her parçasıyla kaliteyi zirvede yaşayacağınız HP Omen Citadel Profesyonel Oyuncu Koltuğu, şıklığı ve konforu bir arada sunuyor. Oyun esnasında daha doğru bir pozisyonda durmanızı sağlayacak ürün, sırt özellikleri sayesinde uzun süre bilgisayar başında oturmanın yol açtığı duruş bozukluklarını engellemeye de yardımcı oluyor. Genişliği, yüksekliği ve eğiminin yanı sıra ürün; ayarlanabilen oturma alanı, 4 farklı yönde açılabilen kolçakları ve 5 yıldızlı çelik ayağı gibi özellikleriyle de bir oyuncu koltuğundan beklenenden çok daha fazlasını sunuyor. Ayrıca koltuğun 136 kg'a kadar taşıma kapasitesini bulunuyor. Üstün kalitede maksimum performans arıyorsanız ürün kesinlikle denemeye değer.

6. Hem estetik hem maksimum konfor arayanlara: Aerocool Aero Alpha Siyah Oyuncu Koltuğu

Hem rahat hem havalı görünen bir oyuncu koltuğu mu hayal ediyorsunuz? O zaman Aerocool Aero Alpha Siyah Oyuncu Koltuğu, tam size göre! Ergonomik tasarımlı oyuncu koltuğu arayanlara özel tasarlanan model, siyah rengiyle oyun odasının havasını tamamen değiştiriyor. Ürün, saatlerce maksimum konforda bel desteği sağlıyor. Yüksek yoğunluklu köpükten üretilen oyuncu koltuğu, her vücut tipine uyum sağlayabiliyor. Air Mesh teknolojisi sayesinde ürün, kullanıcılarını terletmiyor. Aksine oldukça serin tutuyor. Aynı zamanda sallanan kelebek mekanizmasına sahip koltuk, 18 dereceye kadar yatırılabiliyor. Kilit özelliği sayesinde dilerseniz koltuğunuzu sabit bir açıda bile ayarlayabilirsiniz.

7. Yarış arabasından farksız MSI MAG Oyuncu Koltuğu

Sizi sırt, bel ve omuzda oluşabilecek sancılı ağrılardan çekip kurtaracak MSI MAG Oyuncu Koltuğu'yla tanışmaya ne dersiniz? Ürün, havalı tasarımı sayesinde oyuncu koltuğunda görselliğe öncelik tanıyanların beklentisini karşılıyor. Tam çelik iskelet desteği ve 180 derece yatabilen özelliklere sahip oyuncu koltuğu, insan sağlığını gözeten tasarımıyla oldukça beğeniliyor. Oyun dünyasında büyük önem taşıyan oyuncu koltuğunu, kilitlenebilen tekerlekleri sayesinde kolayca sabitleyebilirsiniz. Görünce şok olacağınız ultra sessiz PU tekerlekleri, class 4 sertifikalı yükseltme pistonu ve 4D ayarlanabilen koltuk ve kolçakları ürünün öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor.

8. Uzun boylu oyunculara özel AeroCool ThunderX3 XXL Logo Oyuncu Koltuğu

Sıradan koltuklar yerine hiçbir yerde kolay kolay bulamayacağınız AeroCool Thunder X3 XXL Logo Oyuncu Koltuğu'nu almaya ve konforu doruklarda yaşamaya ne dersiniz? XXL boyutu ve 90 cm sırt yüksekliği bulunan ürün, kilolu ve uzun boylu oyuncuların işini epey kolaylaştırıyor. Yalnızca koltukta değil, tekerleklerde de şıklığı göz önünde bulunduran marka; koltuğun kolçak, tekerlek ve eklemlerinde bulunan logosuyla marjinal bir görünüm sergiliyor. Vücudun tamamına yeterli desteği sunan ürün, ayarlanabilen bel ve boyun yastıklarıyla da duruş pozisyonunu düzeltmeye yardımcı oluyor. Bilgisayar karşısında geçireceğiniz uzun saatler boyunca konforunuzu nefes alan esnek yapısı sayesinde koruyor.

9. Miniklerin konforu için Uzay Ofis Z-Drive Junior Çocuk Oyuncu Koltuğu

Çocuk oyuncular için de bir öneride bulunmadan geçmek olur mu? Elbette olmaz. Uzay Ofis Z-Drive Junior Çocuk Oyuncu Koltuğu, geleceğin profesyonel oyuncuları için minimal boyutta konforlu bir iskelet tasarımına sahip. Birbirinden farklı renk seçenekleriyle her çocuğun zevkine hitap edecek oyuncu koltuğu, konforu ve şıklığı bir arada sunuyor. 130 derece yatırılabilen sırt mekanizması, istenilen açıda sabitlenebiliyor. 3D hareketli yumuşak kol pedleriyle oyuncu koltuğundan beklenilen her şeyi en ince detayına kadar sunuyor. Üstelik ürün, vücut şeklinin doğru pozisyonda durmasına da katkıda bulunuyor. Böylece çocuklara gün boyu konfor sunarak oyun keyfini kesintisiz yaşatıyor.

10. Esnek ve uzun ömürlü AeroCool Guardian Oyuncu Koltuğu

Üstün konfora hizmet eden estetik tasarımlı AeroCool Guardian Oyuncu Koltuğu, esnek ve sağlam dolgulu oturma yüzeyi sayesinde sıradan koltuklardan ayrılıyor. Yalnızca oyuncular için değil, dijital platformda içerik üreticilerinin de kullanabileceği oyuncu koltuğu, hava alışverişini artıran bir yapıya sahip. Böylece ürün, uzun süre kullanıldığında bile serin tutmaya devam ediyor. Ayrıca ürün, class 4 hidrolik kaldıracı sayesinde 150 kg'a kadar ağırlık taşıyabiliyor. İki açıda da ayarlanabilen koltuğu, dilediğiniz konumda sabitleyebilirsiniz. Ürünün large boyutu da uzun boylu oyuncular için gereken tüm standartları karşılıyor.



