Oyun oynarken konforunuzdan ödün vermenizi engelleyecek en iyi 2022 model oyuncu koltuğu çeşitleri

Bilgisayar karşısında uzun vakitler geçirmek kimi zaman konforsuz bir hâl alabiliyor. Oyuncu koltukları yüksek sırtlıkları, yan kol dayama yerleri ve ayarlanabilir yükseklik avantajıyla daha konforlu bir kullanıma olanak sağlıyor. Üstelik oyuncu koltukları sadece oyun severler tarafından değil, bilgisayar karşısında uzun saatler geçiren ofis çalışanları tarafından da tercih ediliyor. En iyi oyuncu koltuğu markalarının en çok tercih edilen modellerini sizler için derledik!

1. Uzun ömürlü ve güçlü: Hawk Gaming Chair FAB V6 Oyuncu Koltuğu

Hawk Gaming Chair FAB V6 Oyuncu Koltuğu profesyonel e-sporcular için üretilen modellerden. Hawk bu modelinde oyunculara daha uzun süre ferah kullanım olanağı sunan, terlemeyi önleyen bir kumaş kullanmış. Koltuğun iç kısmında kullanılan süngerler ise iki milimetre demir alaşımla güçlendirilmiş. Bu sayede dayanıklı bir yapıya sahip olan Hawk Gaming Chair FAB V6 Oyuncu Koltuğu daha uzun ömürlü bir kullanım sunmak konusunda son derece iddialı. Uzun ömürlü bir oyuncu koltuğu önerisi isteyenler için Hawk Gaming Chair FAB V6 tercih edilebilir modeller arasında bulunuyor.

2. Ayarlanabilir kol desteğiyle: Hp Omen Citadel Profesyonel Oyuncu Koltuğu

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Uzun süreli bilgisayar kullanımı sonrasında kullanıcıların en çok şikayet ettiği konulardan bir tanesi el bileğinde oluşan ağrılar oluyor. HP bu problemi minimum seviyeye indirebilmek için Omen Citadel modelinde ayarlanabilir kol desteği sunan kolçaklar kullanmış. Bu sayede kolçağı dört yönde döndürüp ayarlayarak kendiniz için en rahat pozisyonu bulma fırsatına sahip oluyorsunuz. Aynı zamanda oldukça geniş bir oturma alanına sahip olan Hp Omen Citadel Profesyonel Oyuncu Koltuğu oyun sırasında daha iyi konfor için yüksek sırt desteğiyle birlikte bel ve boyun desteği de sunuyor.

3. Premium kumaş ile özel hisset: AeroCool Duke Siyah/Gri Oyuncu Koltuğu

AeroCool Duke Siyah/Gri Oyuncu Koltuğu, kullanılan birinci sınıf kumaş ve mikrofiber malzemeler sayesinde lüks bir görünüme sahip. Ayrıca yumuşak ve kaliteli yapısıyla beğeni kazanıyor. Karbon fiber desenli tasarımıyla son derece şık bir görüntüsü olan oyuncu koltuğunun 150 kilogram taşıma kapasitesi bulunuyor. Ayarlanabilir bel ve boyun desteğiyle kullanıcının en rahat edeceği pozisyonu kendisinin seçmesine ve dilediği zaman değiştirebilmesine imkân tanıyor. Ciddi görüntüsüyle sadece oyunculara değil, ofis çalışanlarına da hitap eden AeroCool Duke Siyah/Gri Oyuncu Koltuğu kendini özel hissetmek isteyen tüm kullanıcıları bekliyor!

4. Yüksek kalite suni deri: xDrive Fırtına Profesyonel Oyuncu Koltuğu

Ekstra yumuşatılmış oturma alanıyla xDrive Fırtına Profesyonel Oyuncu Koltuğu en uzun süreli kullanımlarda bile ekstra konfor sunuyor. İleri seviye oyuncu koltuklarında bulunan ayarlanabilir kolçak, ayarlanabilir bel ve boyun desteği gibi özelliklerin tamamına sahip. Hatta ileri seviye bir çok oyuncu koltuğunda dahi bulunmayan metal bir ayaklığı da bulunuyor. Dayanıklı metal ayaklığı sayesinde dilerseniz koltuğunuzu geriye yatırıp ayaklarınızı uzatarak en sevdiğiniz oyuncuların yayınlarını keyifle izleyebilirsiniz! "En iyi oyuncu koltuğu hangisi?" diye soran oyuncular için gönül rahatlığıyla xDrive Fırtına Profesyonel Oyuncu Koltuğu'nu tavsiye edebiliriz.

5. Tam bir fiyat performans ürünü: xDrive Toryum Oyuncu Koltuğu

xDrive Toryum Oyuncu Koltuğu, xDrive markasının diğer ürünlerine göre daha uygun bir fiyata sahip. Tam bir fiyat performans ürünü olan koltuk, son derece konforlu bir kullanım sağlıyor. xDrive Toryum, aşağı ve yukarı olmak üzere iki yönlü bir ayarlama mekanizmasına sahip. Aynı zamanda neredeyse tamamen düz uzanabilmeniz için 160 derece yaslanma özelliği de bulunuyor. xDrive'ın Türkiye'de oyuncu koltukları üreten ilk firma olduğunu da göz önünde bulundurursak işin ehli olduklarını rahatlıkla söyleyebiliriz. Size uzun saatler boyunca konfor sunacak koltuğu mutlaka incelemelisiniz.

6. Ergonomik tasarımıyla: Sempre Alcon Ergonomik Profesyonel Oyuncu Koltuğu

Sempre Alcon, 360 derece dönebilen ergonomik tasarımıyla öne çıkan bir oyuncu koltuğu. Ayarlanabilir bel ve boyun desteği, uzun süreli kullanımlarda optimum konfor sağlamak üzere tasarlanmış. Sempre Alcon'un oturma alanında deri malzemeden yararlanılmış. Bu sayede dayanıklı ve uzun ömürlü bir kullanım ömrü sunacağını söylemek mümkün. Sempre Alcon Ergonomik Profesyonel Oyuncu Koltuğu aynı zamanda yüz seksen derece yaslanma özelliğiyle bu alanda zirvede yer alan modeller arasında bulunuyor. Yere sağlam basmanızı sağlayacak, dayanıklı metal ayaklarıyla Sempre Alcon dayanıklı oyuncu koltuğu önerisi isteyen oyuncuları bekliyor.

7. Hız tutkunları için özel tasarlanmış: DXracer P Serisi Oyuncu Koltuğu

DXracer P Serisi Oyuncu Koltuğu son model spor arabaların şık koltuklarından ilham alan modern bir tasarıma sahip. Oyuncu koltuğunun dış yüzeyinde birinci sınıf suni deri, iç kısmında ise oturan kişinin vücut şeklini alan esnek köpük malzeme kullanılmış. Bu sayede sırt ve bel desteği sunan DXracer P Serisi Oyuncu Koltuğu aynı zamanda ayarlanabilen boyun desteğine de sahip. Özellikle yarış oyunları oynarken kendini âdeta bir yarış arabasının koltuğunda oturuyormuş gibi hissetmek isteyen hız tutkunlarına tavsiye ederiz.

8. Antibakteriyel oyuncu koltuğu: Seduna Gamer Series Blade Mood Oyuncu Koltuğu

Taşıma kapasitesi 100 kilogram olan Seduna Gamer Series Blade Mood Oyuncu Koltuğu'nun iç yapısında poliüretan sünger kullanılmış. Oturma alanında kullanılan sünger, diğer kısımlara göre daha yumuşak bir yapıya sahip. Böylece oturma alanında ekstra rahatlık sağlanmış. İç süngeri kaplayan malzeme ise antibakteriyel özellikli suni deri. Oyuncu koltuklarında geçirdiğiniz uzun saatleri düşündüğünüzde antibakteriyel özelliği daha büyük bir anlam taşıyor. Seduna Gamer Series Blade Mood Oyuncu Koltuğu bel, boyun ve sırt desteğiyle fiziksel rahatsızlıkların önüne geçmekle kalmıyor, antibakteriyel özelliği sayesinde bakteriyel rahatsızlıklardan korunulması yönünde de fayda sağlıyor.

9. Renkli bir seçim yapmak isteyenleri buraya alalım: xDrive SANCAK Profesyonel Oyuncu Koltuğu

xDrive SANCAK Profesyonel Oyuncu Koltuğu çoğu modelde kullanılan haricî bel ve boyun desteğinin aksine, koltuğun tasarımına entegre edilmiş dâhilî bel ve boyun desteği sunuyor. Uygun fiyatlı bir model olmasına rağmen xDrive bu modelinde de uzun süreli kullanımlarda dahi ekstra konfor sağlayan sünger kullanmış. Sağa sola ve yukarı aşağı hareket edebilen kolçaklarıysa bu oyuncu koltuğunun diğer avantajları arasında bulunuyor. Dayanıklı metal ayakları ve tekerlekleriyle yüz yirmi kilograma kadar taşıma kapasitesine sahip xDrive SANCAK Profesyonel Oyuncu Koltuğu, renkli detayları sevenler için harika bir seçim!

10. Özel terletmez kumaşıyla: Hawk Gaming Chair Fab Dream Oyuncu Koltuğu

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Hawk Gaming Chair Fab Dream Oyuncu Koltuğu bir oyuncu koltuğunda olması gereken ayarlanabilir yükseklik, baş desteği, ayarlanabilir bel desteği gibi temel özelliklerin tamamına sahip. İç yapısında yumuşak ergonomik sünger; dışındaysa yumuşak ve pürüzsüz dokulu, terletmez özelliğe sahip, özel bir kumaş kullanılmış. Kullanılan süngerin Hawk markasının diğer oyuncu koltuklarında da olduğu gibi iki milimetre demir alaşımla güçlendirildiğini, bu sayede uzun kullanımlara dayanıklı hâle getirildiğini mutlaka belirtmek gerekiyor. Uygun fiyatlı ve dayanıklı oyuncu koltuklarından biri olarak öne çıkan Hawk Gaming Chair Fab Dream Oyuncu Koltuğu, fiyat performans ürünü arayan oyuncular tarafından çok sevilecek!

11. O bir profesyonel: xDrive Karatay Oyuncu Koltuğu

xDrive Karatay Oyuncu Koltuğu profesyonel e-sporcular tarafından da tercih edilen modeller arasında yer alıyor. Raylı başlık teknolojisi sayesinde boyun desteğini kendinize en uygun şekilde konumlandırabilmenize olanak sağlıyor. 4D özelliğine sahip kolçakları sayesinde kol desteğini en rahat edeceğiniz şekilde ayarlamanız mümkün. xDrive Karatay kullanıcılarına bu tür ayarlar konusunda geniş bir özgürlük alanı tanımış. xDrive markası bu modeli geliştirirken hem e-sporcular hem uzman fizyoterapi ve ortopedi doktorlarının danışmanlığı ve destekleriyle vücut sağlığına en uygun oyuncu koltuğunu üretmeyi hedeflemiş. xDrive Karatay Oyuncu Koltuğu'nu deneyimlediğinizde siz de onun en iyi oyuncu koltuğu modellerinden birisini ürettiğinin farkına varacaksınız!