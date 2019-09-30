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Oyun oynarken otomobilin çarptığı küçük çocuk toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 30.09.2019 15:29 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir sürücü kamyonetiyle oyun oynayan çocukların arasına daldı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir sürücü kamyonetiyle oyun oynayan çocukların arasına daldı. Kazada 1 çocuk hayatını kaybederken, 1 çocuk da yaralandı. Kazada hayatını kaybeden 3 yaşındaki çocuk göz yaşları arasında toprağa verildi. Kaçan sürücü ise yakalanarak tutuklandı.
Kaza, Akhisar Mahallesi 153. Sokak üzerinde meydana geldi. Mehmet D idaresindeki 26 UZ 088 plakalı kamyonet, sokak üzerinde oyun oynayan çocukların arasına daldı. Kazada 3 yaşındaki Muhammed Talha İnan ve 8 yaşındaki Fikriye M. yaralandı. Yaralılar İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Muhammed Talha İnan hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 8 yaşındaki kız çocuğunun tedavisi ise sürüyor.
Göz yaşları arasında toprağa verildi
Kazada hayatını kaybeden 3 yaşındaki Muhammed Talha İnan, öğle namazını müteakip Altınbaş Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından göz yaşları arasında Mahmudiye kabristanına defnedildi.
Öte yandan kaza sonrası kaçan sürücü Mehmet D. se ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü tutuklandı.

Oyun oynarken otomobilin çarptığı küçük çocuk toprağa verildi

Oyun oynarken otomobilin çarptığı küçük çocuk toprağa verildi

Oyun oynarken otomobilin çarptığı küçük çocuk toprağa verildi

Oyun oynarken otomobilin çarptığı küçük çocuk toprağa verildi

Oyun oynarken otomobilin çarptığı küçük çocuk toprağa verildi

Oyun oynarken otomobilin çarptığı küçük çocuk toprağa verildi

Oyun oynarken otomobilin çarptığı küçük çocuk toprağa verildi

Oyun oynarken otomobilin çarptığı küçük çocuk toprağa verildi

Oyun oynarken otomobilin çarptığı küçük çocuk toprağa verildi

Oyun oynarken otomobilin çarptığı küçük çocuk toprağa verildi

Oyun oynarken otomobilin çarptığı küçük çocuk toprağa verildi

Oyun oynarken otomobilin çarptığı küçük çocuk toprağa verildi

Oyun oynarken otomobilin çarptığı küçük çocuk toprağa verildi
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