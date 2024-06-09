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  4. Oyun oynarken süt kovasına düşen bebek ölümle burun buruna: Kayseri'de feci olay

Oyun oynarken süt kovasına düşen bebek ölümle burun buruna: Kayseri'de feci olay

09.06.2024 16:54
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Kayseri'de 1,5 yaşındaki bebek L. B., balkondaki süt dolu kovanın içine düştü. Bilinci kapanan bebeğinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Oyun oynarken süt kovasına düşen bebek ölümle burun buruna: Kayseri'de feci olay

Olay, saat 14.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi Ahmet Ayşe İnci Caddesi'ndeki 3 katlı apartmanın 1'inci katında meydana geldi.

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BALKONDA OYUN OYNUYORDU

İddiaya göre; evin balkonunda oyun oynayan Suriye uyruklu Lemis B.. peynir yapımı için konulan süt dolu kovanın içerisine düştü.

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Ailesinin fark etmesi ile Lemis B., kovadan çıkarılırken, ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bilinci kapalı olan bebek, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Bebeğin hayati tehlikesi sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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bebek kova
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