Oyun oynarken telefonu çok ısınanların derdine deva olacak en iyi telefon soğutucular,

Akıllı telefonlar, kolay kullanım ve estetik görünüm için ince bir şekilde tasarlanıyor. Fakat telefonların çok ince olması, gövdenin içine gelişmiş bir soğutma sistemi yerleştirilmesine imkân vermiyor. Üretilen mobil soğutucu fanlar ise oyun oynarken telefonların ısınmasına engel oluyor. Eğer bu durumdan muzdaripseniz sizler için seçtiğimiz en iyi telefon soğutucu modellerine göz atabilirsiniz.

1. Powerbank özelliğiyle öne çıkan: MEMO DL10 Dijital Gösterge 2000mAh Powerbankli Telefon Soğutucu

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Mobil oyunlarda fark yaratmak ve cihazınızı korumak için en iyi telefon soğutucularından MEMO DL10 Dijital Gösterge 2000mAh Powerbankli Telefon Soğutucu, ideal bir seçim. Şarj edilebilir tasarımı ile ürünü kullanırken kabloya ihtiyaç duymazsınız. Telefonunuzun ısısını saniyeler içinde düşüren cihaz, bataryanın ömrünü uzatır. Modelin LED sıcaklık göstergesiyle sıcaklığı kontrol edebilirsiniz. Yarı iletken TEC seramik çiple donatılan soğutucu, üç kat daha etkili soğutarak 3600 milimetrekare soğutma alanıyla daha dengeli yayılım sağlar. Ayarlanabilir genişliği sayesinde ürün, tüm telefonlara uygun olacak şekilde üretilmiş. 2000mAh pil ömrüyle uzun süreli kullanım sunan bu ürünü mutlaka incelemelisiniz.

2. Güçlü fan ve RGB ışık: ZOİNCO Iceage Telefon Soğutucu Fan

ZOİNCO Iceage Telefon Soğutucu Fan, cep telefonlarının en çok ısınan bölgesi olan arka kapaktaki orta kısma takılarak kullanılıyor. Telefona tam bir şekilde oturan ürün, güçlü fan hızı sayesinde telefonun sürekli soğuk kalmasını sağlıyor. Böylece oyunlarda performans sorunu yaşanmıyor. Sessiz çalışması sayesinde ortamda gürültü yaratmayan ve sürekli değişen RGB ışığıyla ön plana çıkıyor. Özellikle iPhone 7 soğutucu kategorisinde sıkça yer alan fanın 65 ve 85 mm genişliğindeki tüm akıllı telefonlar ile uyumlu olması önemli bir ayrıntı.

3. E-sporculara özel: Polhammobile Polham Kasırga Soğutmalı Mavi Işıklı Oyuncular için Telefon Soğutma Fanı

Polhammobile Polham Kasırga Soğutmalı Mavi Işıklı Oyuncular için Telefon Soğutma Fanı, tüm telefonlara uygun olarak üretilmiş. E-sporculara özel olarak tasarlanmış cihaz, parazit ve gürültü olmadan konforlu bir oyun deneyimi sunuyor. Güçlü hava soğutma özelliği, büyük havalandırma delikleri ve rüzgâr etkisiyle eşit ısı dağılımı yayarak etkili koruma sağlıyor. Uzun süreli kullanımlar için hafif ve kompakt ergonomik yapısıyla ürün, ellerinizi yormuyor. E-sporcular için mavi ışık efekti sayesinde oyun atmosferinin birebir aynısını yaşatıyor. Yumuşak TPU silikon klips ile cep telefonunuza zarar vermeden kolayca kilitlenen ürünü rahatça çıkarıp takabilirsiniz.

4. Yapışkanlı yapısıyla: Ailan Cep Telefonu Soğutucu

Sessiz çalışmasıyla ön plana çıkan Ailan Cep Telefonu Soğutucu, çizilmeye karşı ve paslanmaya dayanıklı alüminyumdan üretildiği için uzun ömürlü kullanım sağlar. Yapışkanlı olması sayesinde yüzeye zarar vermeden telefona kolayca takılır. Soğutma fanı, hızlı soğutma fonksiyonu sayesinde kullananların beğenisini kazanır. Hafif ve küçük olan cihaz, el çantasında saklamak için oldukça ideal. LED RGB ışık ile donatılan soğutucu, oynadığınız oyunlara güzel bir atmosfer katarak oyunun keyfini ikiye katlar. Siz de oyunlarınızı renklendirmek istiyorsanız bu ürünü tercih edebilirsiniz.

5. Kusursuz görünümüyle: Black Shark FunCooler 3Pro Cep Telefonu Soğutucu Fan

Black Shark FunCooler 3Pro Cep Telefonu Soğutucu Fan, yenilenen tasarımıyla göz kamaştırıyor. Dijital göstergesi ile ısı kontrolü sağlayan ürün, telefonunuza indirdiğiniz uygulaması sayesinde kolayca kontrol ediliyor. Soğutucuya bağlandıktan sonra telefonun ısınmasına göre ürünü yavaş veya hızlı tempoda çalıştırabilirsiniz. Renk geçişlerini bile kontrol edebileceğiniz ürünün üst ve alt kısmında bulunan hava çıkışları, ellerinizde sıcaklık hissetmenize engel olur. Beş kademeli uyarlanabilir soğutma performansı sunan ürün, rahat ve kavrayıcı tasarımı ile göz dolduruyor. Yedi kanatlı üretilmiş yüksek hızda çalışan ürün, ısıyı hızla dağıtır. Böylece oyun oynarken donma veya kasma problemi yaşamazsınız.

6. Konfor, esneklik, hassasiyet bir arada: Dolia Pubg Mobile Telefon Oyun Aparatı Powerbank Soğutucu

Dolia Pubg Mobile Telefon Oyun Aparatı Powerbank Soğutucu, Pubg ve Fortnite gibi oyunlarda rahat bir kullanım sağlamak ve oyun becerinizi arttırmak için tasarlanmış. Rahat kullanım sağlayan cihazın pili bitse bile powerbank özelliği ile kendini şarj eder. Telefonunuza zarar vermeden takıp çıkarabileceğiniz ürün, 4000 mAh pil ömrü sayesinde uzun süreli kullanım sunar. Konfor, esneklik, hassasiyeti bir arada sunduğu için kullananların en sevdiği ürünlerden biri. Kompakt ve taşınabilir olmasıyla pratiklik sunar. Ürün sayesinde cihazınızın ısınmasını engelleyerek oyun keyfinizden ödün vermezsiniz.

7. Minimal tasarımıyla: Hoco Gm10 Hava Soğutmalı Cep Telefon Soğutma Fanı

Hoco Gm10 Hava Soğutmalı Cep Telefon Soğutma Fanı, 6,7 inçe kadar olan tüm cihazlar ile uyum sağlayan bir ürün. Uzun süreli kullanımlarda bile asla ısınma ve yanma problemi oluşturmaz. Minimal tasarımı ile telefonunuzun arkasında yer kaplamayan cihaz, dört dereceye kadar soğutma sağlar. Ultra sessiz çalışma özelliği ile çevreye ve size oyun oynarken rahatsızlık vermez. 120 mAh bataryaya sahip ürün, gelişmiş fanları sayesinde eşit ısı dağılımı sağlar. Isınarak uyarı veren iPhone telefonlarınızı soğutmak için ürüne şans verebilirsiniz. Oyun oynarken telefonunuza zarar vermek istemiyorsanız bu ürüne göz atmalısınız.

8. Kalitesiyle kendinden söz ettiren: iFCOW Telefon Soğutucu, Yarı İletken Soğutma Fanı

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Dâhilî çift 7 bıçaklı iFCOW Telefon Soğutucu, Yarı İletken Soğutma Fanı; sessizce çalışır. Müzik dinlerken, oyun oynarken veya video izlerken sizi rahatsız etmez. Ayarlanabilir kelepçeli yarı iletken soğutma pedi, 4 - 6,5 inç olan tüm cep telefonlarına uyum sağlar. Ürün, 43 santimetrekare geniş soğutma yüzeyi ile ilgi görür. Aynı zamanda tamamen hızlı ısı dağılımı ve oyun dışı muhafaza için güçlü çift motorlara sahip. Telefonun kullanım ömrünü uzatan cihaz, soğutma işlemi sırasında su buharı veya su damlaları üretebilir. Kullanırken buna dikkat etmenizi öneririz.

9. Eğilimli tasarımıyla çok şık: TeknoExpress S12 Pro Kablolu Şarjlı Telefon Sessiz Soğutma Fanı

TeknoExpress S12 Pro Kablolu Şarjlı Telefon Sessiz Soğutma Fanı, minimal boyutu ile telefonunuzun arkasına kolayca takılır. Hafif ve kullanışlı bir tasarıma sahip ürün, cep telefonunuzu soğutmanın yanı sıra aşırı ısınmadan kaynaklanan sorunların yaşanmasını giderir. Böylece pil sağlığını da korur. Silikon pedleri sayesinde cihaz, çizilmeye neden olmaz. Eğilimli çene tasarımıyla daha hızlı ve eşit şekilde ısı dağılımı sağlar. Gürültüsüz bir oyun deneyimi sunan 2900 milimetrekare geniş soğutma alanıyla bu ürünü sepetinize ekleyebilirsiniz. Yukarı ve aşağı üflediği hava ile ısınma problemini pratik bir şekilde çözmeniz mümkün.

10. Güçlü çift motor: DollaTek Telefon Soğutma Fanı

En iyi telefon soğutucu fan listelerinde kendine yer bulan DollaTek Telefon Soğutma Fanı, güçlü çift motoruyla öne çıkıyor. Ürünün büyük soğutma alanı, soğutma yaparken aynı zamanda telefonun şarj olmasına da destek olur. Hava kanalı tasarımının gürültü azaltıcı özelliği sayesinde oyun keyfiniz sekteye uğramaz. Telefonunuzun çizilmemesine yardımcı olan ürün, kaymaz silikon mat kullanılarak üretilmiş. Kısılabilir tokalı tasarımı ile cihaz, 4 - 6,5 inç tüm cep telefonlarına uyum sağlar. Telefondan oyun oynamayı sevenler için tasarlanmış bu soğutucuyu detaylıca inceleyip sepetinize ekleyebilirsiniz.