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Oyun oynayan çocuğun merdiven boşluğuna düştüğü anlar kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 22.10.2019 18:40 | Son Güncelleme

Beyoğlu’nda arkadaşlarıyla top oynarken dengesini kaybeden 12 yaşındaki çocuk yaklaşık 3 metre yüksekten boşluğa düşerek yaralandı.Olay, saat 16.45 sıralarında Beyoğlu Piyalepaşa Mahallesi, Akçay Sokak’ta meydana geldi.

Beyoğlu’nda arkadaşlarıyla top oynarken dengesini kaybeden 12 yaşındaki çocuk yaklaşık 3 metre yüksekten boşluğa düşerek yaralandı.
Olay, saat 16.45 sıralarında Beyoğlu Piyalepaşa Mahallesi, Akçay Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 12 yaşındaki Emir Haktan isimli çocuk arkadaşlarıyla sokak arasında futbol oynarken, bir arkadaşından top almak istediği sırada itilmesi sonucu dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yüksekten bodrum katındaki bir dükkanın girişine düştü. Çocuğu gören mahalleli durumu vakit kaybetmeden sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından yaralı çocuk en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Çocuğun feryadını duyan anne gözyaşlarına hakim olamadı
Yaklaşık 3 metre yüksekten merdiven boşluğuna düşerek yaralanan çocuğunun acı içerisinde feryat ettiğini gören anne gözyaşlarına boğuldu. Anneyi, o esnada yanında bulunan komşuları ve akrabaları sakinleştirmeye çalıştı.

“O beni sürekli itiyordu, ben de onu ittim”
Olayın yaşandığı esnada orada bulunan çocuklardan birinin annesi olan Sonay Saraçoğlu, “Çocukla birlikte futbol oynuyorlarmış. Oyun esnasında mücadele ederken boşluğun üzerine çıkmışlar ve oradan çocuğu itmiş. Daha sonra da, “O çocuk beni çok itiyordu ben de onu ittim”, demiş. Durumu biraz kötüydü. Kolunda da platin varmış. İnşallah iyi olur” dedi.
Sokak arasında oyun oynarken bir arkadaşı tarafından boşluğa itilerek yaralanan çocuğun tedavisi sürüyor.

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