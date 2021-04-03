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Oyun oynayan çocuklar havan mermisi buldu

03.04.2021 09:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde eski askeri alanda oyun oynayan çocuklar havan mermisi buldu.

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde eski askeri alanda oyun oynayan çocuklar havan mermisi buldu. Havan mermisi, ekipler tarafından kontrolü bir şekilde imha edildi.
Edinilen bilgiye göre, Karaköprü ilçesine bağlı Batıkent Mahallesi’nde yer alan eski askeri alanda oyun oynayan çocuklar, havan mermisi buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı bomba imha ekipleri, bölgede alınan emniyet önlemleri sonrası havan mermisi kontrollü bir şekilde imha etti.

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