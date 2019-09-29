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Oyun oynayan çocukların arasına daldı: 1 çocuk hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2019 20:12 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, bir sürücü kamyonetiyle oyun oynayan çocukların arasına daldı. Kazada 1 çocuk hayatını kaybederken 1 çocuk da yaralandı. Kazayı yapan sürücü ise kayıplara karıştı.

Oyun oynayan çocukların arasına daldı: 1 çocuk hayatını kaybetti

Kaza, Akhisar Mahallesi 153. Sokak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre henüz sürücüsü öğrenilmeyen 26 UZ 088 plakalı kamyonet, sokak üzerinde oyun oynayan çocukların arasına daldı.

1 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ, 1 ÇOCUK YARALI

Kazada 11 yaşındaki Muhammed Talha İnan ve 3 yaşındaki Fikriye M. yaralandı.

Yaralılar İnegöl Devlet Hastanesi kaldırıldı. Muhammed Talha İnan hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

3 yaşındaki kız çocuğunun tedavisi ise sürüyor.

SÜRÜCÜ KAÇTI

Olay sonrası kaçan sürücünün yakalanması için çalışmalar sürüyor.

(İHA)

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Bursa inegöl çocukları ezdi

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