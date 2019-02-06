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Oyun oynayan çocukların üzerine bahçe duvarı yıkıldı: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.02.2019 17:23 | Son Güncelleme

SİİRT'te metruk binanın bahçesinde oyun oynayan çocukların üzerine duvar yıkıldı.

Oyun oynayan çocukların üzerine bahçe duvarı yıkıldı: 3 yaralı

Turan KOYUNCU- Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)- SİİRT'te metruk binanın bahçesinde oyun oynayan çocukların üzerine duvar yıkıldı. Bahçe duvarının altında kalan 3 çocuk yaralandı.
Olay, öğleden sonra Doğan Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede bulunan metruk binanın bahçesinde oyun oynayan çocukların üzerine bilinmeyen nedenle duvar yıkıldı. Çocuklardan 3'ü, yıkılan bahçe duvarının altında kaldı. İhbarla bölgeye çok sayıda sağlık ve kurtarma görevlisi sevk edildi. AFAD ekipleri, yaptıkları çalışmayla yaralı çocukları enkazın altından çıkardı.
Yaralanan çocuklar, sağlık görevlilerince ambulansla Siirt Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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Oyun oynayan çocukların üzerine bahçe duvarı yıkıldı: 3 yaralıOyun oynayan çocukların üzerine bahçe duvarı yıkıldı: 3 yaralıOyun oynayan çocukların üzerine bahçe duvarı yıkıldı: 3 yaralıOyun oynayan çocukların üzerine bahçe duvarı yıkıldı: 3 yaralı

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