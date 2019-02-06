Oyun oynayan çocukların üzerine bahçe duvarı yıkıldı: 3 yaralı

SİİRT'te metruk binanın bahçesinde oyun oynayan çocukların üzerine duvar yıkıldı. Bahçe duvarının altında kalan 3 çocuk yaralandı.

Olay, öğleden sonra Doğan Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede bulunan metruk binanın bahçesinde oyun oynayan çocukların üzerine bilinmeyen nedenle duvar yıkıldı. Çocuklardan 3'ü, yıkılan bahçe duvarının altında kaldı. İhbarla bölgeye çok sayıda sağlık ve kurtarma görevlisi sevk edildi. AFAD ekipleri, yaptıkları çalışmayla yaralı çocukları enkazın altından çıkardı.

Yaralanan çocuklar, sağlık görevlilerince ambulansla Siirt Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

