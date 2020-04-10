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Oyun oynayarak para kazanmak mümkün! 1500 dolara kadar gelir şansı...

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 10.04.2020 17:54 | Son Güncelleme

Size oyun oynayarak para kazanabileceğiniz söyleseydik ne düşünürdünüz? Vaktinizin çoğunu oyun oynayarak geçiriyorsanız o halde size sevindirici bir haber verelim. Hiçbir ücret ödemeden, sadece eğlenerek para kazanabilirsiniz. Evet yanlış duymadınız. Hem sevdiğiniz işi yapmış olacaksınız hem de para kazanacaksınız. Peki, para kazandıran oyunlar hangileridir?

Oyun oynayarak para kazanmak mümkün! 1500 dolara kadar gelir şansı...

Oyun oynarken para kazanmak kulağa oldukça cezbedici geliyor. Dijitalleşen dünyayla birlikte, oyun oynamak bir meslek haline geldi. Sadece sevdiğiniz oyunları oynayarak para kazanmanız mümkün. Haliyle para kazanmak hiç bu kadar zevkli olmamıştı. Size aktaracağımız oyunlarla zengin olma şansına erişebilirsiniz. İşte en çok para kazanabileceğiniz oyunlar listesi!

Görsel 1

OYUN OYNAYARAK NASIL PARA KAZANILIR?

Birçok insanın en büyük hobisi internet üzerinden oyun oynamaktır. Günümüzde çok küçük yaşlardan itibaren insanlar bilgisayarlarda oyun oynamaya başlar hale geldi. Haliyle, oyun oynamak keyiften çok bağımlılığa dönüştü. Milyonlarca insanın oyun oynadığı düşünülürse; rekabet temelli takım oyunları bireysel oyunlara kıyasla daha çok tercih edilmeye başlandı. Öyle ki birçok insan hiç bilgisayardan kalkmadan saatlerce oyun oynayabiliyor. Siz de oyun oynamayı çok seviyorsanız kolayca para kazanmanız mümkün. En çok para kazandıran oyunları sizin için araştırdık.

1. LEAGUE OF LEGENDS

Hayatınızda hiç oyun oynamamış olsanız bile League Of Legends (LOL) oyununu duymuş olma ihtimaliniz yüksek. LOL, birden fazla harita üzerinde 5v5 takımlar oluşturarak düşmanlarınıza karşı savaştığınız bir oyun. Strateji oyunu olan LOL, online olduğu için arkadaşlarınızla oynadığınızda daha zevkli hale gelir. Dünyada en çok oynanan oyunlardan biridir. Bu yüzden oyuncularına da oldukça fazla para kazandırır. Sizin de farklı yollarla LOL oynayarak para kazanmanız mümkün.

  • En yüksek lig seviyesine gelerek hesabınızı satabilirsiniz.
  • Acemi oyunculara hesaplarında lig atlatabilirsiniz.
  • Düzenlenen turnuvalarda derece yapabilirsiniz.

Görsel 2

2. SECOND LIFE

Sanal bir dünyada geçen Second Life oyununda, oldukça yüksek meblağlar kazanmanız mümkün. Oyun içinde; iş yeri kurarak, ev kiralayarak ya da diğer oyunculara kıyafet, mobilya gibi çeşitli eşyalar satarak oyun hesabınızda para biriktirebilirsiniz. Böylece biriktirdiğiniz Second Life Linden Doları'nı gerçek paraya dönüştürerek gelir elde edersiniz.

Görsel 3

3. COUNTER STRİKE GLOBAL OFFENSİVE

Counter Strike Global Offensive (CS:GO) online olarak oynayabileceğiniz bir strateji oyunudur. Oyun içerisinde elde edeceğiniz galibiyetler ile rütbe atlarsınız. İyi rütbeli bir oyuncuysanız hesabınızı yüksek meblağlara satabilirsiniz. Oyun içinde, belli seviyeye gelen oyunculara meta ismindeki itemler verilir. Yüksek değerlere sahip olan metaları sattığınızda 700-1500 dolar arasında para kazanmanız mümkün.

Görsel 4

4. PLAY AND WİN

Play and Win, isminden de anlaşıldığı gibi oyun oynayarak para kazanabileceğiniz bir sitedir. Site içerisindeki tombala, bulmaca, kart gibi çeşitli oyunları oynayarak jeton kazanırsınız. Biriktirdiğiniz jetonları Paypal hesabınıza aktararak gerçek paraya çevirme şansına sahipsiniz. Daha fazla jeton kazanmak için online turnuvalara mutlaka katılmalısınız.

Görsel 5

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