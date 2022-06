Oyun performansını doruklarda yaşatacak PS4 Slim'e bir de bizim gözümüzle bakın

PlayStation oyun dünyası, başlı başına bir evren. İçinde yer alan oyun seçenekleri, PSN+ marketi ve muhteşem grafikleri ile insanı kendine çekiyor. Neredeyse her oyuncunun sahip olmak istediği bu konsol, üstün performansı ve sunduğu oyun zevki ile göz dolduruyor. Oyun oynarken kasma, donma veya sistem gereksinimleri gibi bilgisayarlarda yaşanan problemlerin oluşmamasından dolayı profesyonel oyuncular, genellikle PlayStation gibi konsollara yöneliyor. Ülkemizde artan maliyetler nedeniyle konsol fiyatları hızla yükselirken PS4, diğerlerine göre üstün performansı ve uygun fiyatı ile dikkatleri üzerine çekiyor. Eğer konsollara meraklı biriyseniz PS4 Slim modelini hep beraber inceleyelim.

PS4 Slim 1 TB Oyun Konsolu

PS4 Slim Teknik Özellikleri

PS4 Slim teknik özellikleri bakımından küçük boyutuna rağmen göz dolduruyor. Standart Play Station 4'e göre 700 gram daha hafif olan ürün, 8 çekirdekli x86-64 AMD Jaguar işlemci bulunduruyor. Bu işlemci ile her türlü zorlu görevin üzerinden kolaylıkla gelebiliyor. 1.84 TFLOPS AMD Radeon grafik işlemcisi ile çalışan cihaz, grafik özellikleri bakımından oldukça tatmin edici. GDDR5 8 GB ön bellek kapasitesi ile kendisine verilen bütün görevleri hızlı şekilde çözüyor. Cihazın performansı; oyunları açarken, oyundan oyuna geçiş yaparken ve oyunları oynatırken kullanıcıları tatmin ediyor. Ürünün depolama boyutu 500 GB ve 1 TB olarak iki farklı seçenek şeklinde alıcıya sunuluyor. Son zamanlarda çıkan oyunların kapasiteleri göz önüne alındığında cihazın aynı anda daha fazla oyun barındırabildiği için 1 TB modeli daha fazla tercih edilirken, 500 GB olan versiyonu da gayet yeterli sayıda oyun depolayabiliyor. PS4 Slim, Ethernet 10/100/1000 bağlantı kapasitesine sahipken Bluetooth 4.0 ile bağlantı kurabiliyor. Bu sayede cihaza Bluetooth kulaklık ile bağlanabilir, oyunlardan daha fazla zevk alabilirsiniz. Aynı zamanda WiFi üzerinden internet bağlantısı kurabilen ürün ile online oyunları kablosuz bağlantı üzerinden oynamak oldukça kolay. 1920x1080 P kalitede görüntü sunan cihaz, aynı zamanda 60 FPS ile oyun oynatabiliyor. Aynı zamanda ürünün 2 adet USB girişi ve 1 adet AUX girişi bulunuyor. Cihazda Blu-RAY disk okuyucu, harici disk desteği, uzaktan oynatma, paylaşımlı oyun ve veri aktarımı gibi seçeneklerde bulunuyor.

PS4 Slim avantaj ve dezavantajları

PS4 Slim 500 GB ürününü incelerken cihazın sahip olduğu avantajlara değinmeden olmaz. Gelin, cihazın avantaj ve dezavantajlarını beraber inceleyelim.

AVANTAJLARI

İyi kalitede görüntü veren grafik motoru ile ürün, kullanıcılara iyi bir oyun deneyimi sunuyor.

İnce yapısı, fazla yer kaplamadığı için göze hitap ediyor.

Hafif olması nedeniyle kolaylıkla taşınabiliyor.

Uygun fiyatına rağmen PlayStation dünyasında bulunan hemen hemen bütün oyunları sorunsuz oynatabiliyor.

Blu-Ray Disk okuyucu ile film izleyebilme imkânı tanıyor.

İçinde yer alan Netflix, Spotify, YouTube ve benzeri uygulamalar ile akıllı TV gibi kullanılabiliyor.

Harici hard disk desteği ile hafızasını arttırma seçeneği sunuyor.

Joystick üzerinden tek tuşla ekran kaydı ile ekran görüntüsü alma seçeneği ve anında paylaşma olanağı veriyor.

Joystickteki hoparlör ve mikrofon sayesinde oyunlarda gerçekçi deneyim sağlıyor.

Kablosuz joystick bağlantısı ile oyun esnasında özgürlük imkânı sunuyor.

DEZAVANTAJLARI

PS5 veya PS4 Pro gibi üst segment modellerinin piyasaya çıkmış olması.

SSD hafıza bulunmaması nedeniyle oyunların yavaş yüklenmesi.

PS4 Slim kullanıcı yorumları

PS4 Slim yeterli performansı ve ince şık görünümüyle genellikle kullanıcılardan olumlu yorumlar alıyor. Performansından ve ince boyutundan özellikle memnun kaldığını belirten PS4 kullananlar, eğlencenin tadını çıkarıyor. Kullanıcılar genellikle ürünün fiyatına göre performansının çok iyi olduğundan bahsediyor. Hatta bazı kullanıcılar, YouTube ve Netflix gibi uygulamalara erişimi sayesinde ürünün tam bir eğlence paketi olduğundan bahsediyor. Cihazın içine yüklenebilen binlerce ücretli veya ücretsiz oyunları, PSN+ paketi ile gelen avantajları ve daha birçok özelliği ile PS4; evinizi bir eğlence merkezine dönüştürüyor. PS4 Slim kullanıcı yorumları olumlu havasıyla bu cihaza olan güvenin artmasını sağlıyor.

PS4 Slim'e benzer ürünler

1. Sony PlayStation 5 Konsol ile oyun dünyasına hızlı bir giriş yapabilirsiniz

Sony PlayStation 5 Konsol, kendisinin alt modellerinden birisi olan PS4 Slim özelliklerini oldukça geride bırakabiliyor. En gelişmiş oyun konsolları arasında yer alan ürün, üstün performansı ile kullanıcılara harika dakikalar yaşatıyor. Yüksek kapasiteli GPU ve CPU barındıran cihaz, bir konsolun yapabileceklerini âdeta yeniden tanımlıyor. 4K ve 120 Hz uyumlu ekranlarda 120 FPS'ye kadar görüntü yenileme hızına ulaşıyor ve destekleyen oyunlarda ışık ışınlarını gerçeğe yakın simüle edebiliyor.

2. Sony PlayStation 4 Pro 1 TB ile performansı deneyimleyin

S4 Slim'in özelikleri ile arasındaki farklardan anlaşılacağı üzere Sony markasının Slim modelinden sonra çıkardığı Sony PlayStation 4 Pro 1 TB, çok beğenilen ürünler arasında yer alıyor. PS5 ile Slim modelleri arasında ara geçiş ürünü olan Pro, üstün özellikleri ile kendisinden önceki cihazlardan sıyrılıyor. Hem CPU hem de GPU olarak daha üstün performansa sahip olan cihaz, 4K olan oyunları destekleme özelliğine de sahip. HDR teknolojisi ve yüksek FPS kalitesi ile kullanıcıların ilgisini çekiyor.

3. Microsoft Xbox Series S Oyun Konsolu Beyaz ile bambaşka dünyaya adım atın

PS4 Slim'e alternatif olan cihazlarda mutlaka yer alması gereken bir ürünle karşı karşıyayız. Microsoft Xbox Series S Oyun Konsolu, uygun fiyatlı konsol arayışı içinde olanlar için geliştirilmiş bir ürün. Dikey veya yatay olarak konumlandırma seçenekleri olan cihaz, AMD Zen 2 ve RNDA teknolojisini kullanarak 120 FPS'ye kadar görüntü performansı sunuyor. Sahip olduğu SSD teknolojisi ile oyunların yüksek hızla yüklenmesini ve açılmasını sağlıyor.

4. Microsoft'un amiral gemisi: Xbox Series X Oyun Konsolu Siyah

Sony'e tam rakip olmak için Microsoft'un geliştirdiği amiral gemisi Xbox Series X Oyun Konsolu Siyah, Xbox Velocitiy Architecture sayesinde yeni nesil hız ve performans deneyimi sunuyor. Aynı zamanda ürün, "Hızlı devam et" özelliği ile oyunlar arasında çok hızlı geçiş yapma imkânı sağlıyor. 12 teraflop rakipsiz işlemci gücü ve SSD desteği ile konsol dünyasında hız ve performansı yeniden tanımlıyor. Siyah renkli ve gösterişli kasası ile göze hitap eden ürün, en iyi oyunları yüksek performans seçenekleri ile oynamak isteyenler için birebir.

5. Özgün tasarıma sahip: Nintendo Switch Konsol

Nintendo Switch Konsol, kendine has özgün tasarımıyla dikkat çeken bir oyun konsolu örneği. Ürünün ekranı, ekran ile bütünleşik veya ayrı çalışabilen kolları ve çok yönlü kullanımıyla cihaz, hemen herkesi kendisine hayran bırakıyor. Ayrıca isteğe göre televizyona bağlanarak standart konsol gibi kullanılabiliyor. Gelişmiş oyunları ve üstün grafikleri ile 7'den 70'e herkesin gözünü dolduran konsol, rahat taşınması ve her yerde oynanabilmesi ile âdeta rakipsiz bir imaj çiziyor.

6. Sony PlayStation 4 Fat Kasa 500 GB

Sony PlayStation 4 ailesinin ilk üyesi olan ürün, 500 GB hafızası ve güçlü yapısıyla dikkat çekiyor. PS4 Slim'in sistem özellikleri ile pek farkı bulunmayan cihaz, kablosuz bağlantıda biraz daha düşük veri hızı sağlıyor. Boyut olarak PS4 Slim'e göre daha büyük olduğu için pek tercih edilmese de PS4 Slim almak istemeyenlere bir alternatif oluşturuyor. Ürünün diğer bütün özellikleri, hemen hemen PlayStation 4 Slim özellikleri ile aynı olduğu için cihaz, sağladığı avantajlar sayesinde tercih edilen ürünler arasında bulunuyor.

7. Uygun fiyatlı bir tercih arayanlara: Sony PlayStation 3

Sony PlayStation 3, Sony markasının PS4'ten önce piyasaya sürdüğü oyun konsolu. Her ne kadar PS4'e göre düşük performanslı bir ürün olsa da geniş oyun seçenekleri ve uygun fiyatı ile sıklıkla tercih ediliyor. Üstelik kablosuz kol teknolojisinin ilk örneklerinden olan PS3, oyun zevki açısından tatmin edici cihazlar arasında yer alıyor. PS4 için uyarlanan meşhur oyunların birçoğu PS3'de rahatlıkla kendisine yer bulabiliyor. Evde oyun oynamak için makul fiyatlı bir oyun konsolu arıyorsanız PS3'e göz atmanızda fayda var.

8. Oculus Quest 2 Gelişmiş All in One Sanal Gerçeklik Başlığı'nı deneyimleyin

Oyun konsolları her geçen gün daha çok gelişirken sanal gerçeklik gözlükleri de hızla ilerliyor. Oculus Quest 2 Gelişmiş All in One Sanal Gerçeklik Başlığı, gelebileceği en üst seviyeye ulaşmış gibi görünüyor. Ürün, VR desteği olan hemen her türlü oyunu oynama imkânı veriyor. Aynı zamanda VR destekli videolar izleme ve Metaverse evrenlere girme gibi özellikleri destekliyor. Sanal gözlükleri taktıktan sonra insanı başka evrene ışınlayan cihaz, âdeta gelecekten gelmiş gibi. Sıra dışı oyun deneyimi için bu ürüne şans vermek ister misiniz?

9. Kontorland 8 Bit TV Atarisi ile nostalji yaşayın

Biraz nostalji yaşamak ve eski atari oyunlarını yad etmek isteyenler için Kontroland 8 Bit TV Atarisi iyi seçenekler arasında yer alıyor. Ürünün içinde yer alan yüzlerce oyun seçenekleri arasında gezebilir, Super Mario'dan başlayarak pek çok oyun oynayabilirsiniz. Üstelik cihaz, eski günlere giderek arkadaşlarınız ile eğlenceli anlar yaşamak için harika bir hediye önerisi olabilir. Uygun fiyatı ile bütçe dostu olan ürüne hafta sonu eğlencelerinizde yer verebilirsiniz. Atariyi daha yakından inceleyebilir, sepetinize ekleyerek satın alabilirsiniz.