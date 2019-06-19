Oyun salonunda 15 gün arayla iki soygun

Eskişehir’de bir oyun salonunda 15 gün arayla gerçekleşen iki soygunda toplamda 70 bin liralık zarar meydana geldi.

Eskişehir’in merkez Tepebaşı ilçesi Yenibağlar Mahallesi Gün Sokak üzerinde bulunan bir oyun salonunda geçtiğimiz ay 15 gün arayla iki soygun gerçekleşti. Önce 4, ardından 7 oyun konsolunun çalındığı iş yerinde, müşteri kaybıyla birlikte zarar yaklaşık 70 bin lira oldu. İşletme sahibinin kilit vurduğu iş yerinde 4 çalışan da mecburi olarak işten çıkarıldı. Olayın ardından polis ekiplerinin yaptığı parmak izi çalışmaları ve kamera kayıtları incelemesiyle şüpheli tespit çalışmaları sürerken, işetme sahibi Levent Demir iş yerinin kapanmasına neden olan kişi veya kişilerin biran önce bulunmasını istiyor.

“Parmak izlerini, kamera kayıtlarını aldılar”

Yapılan hırsızlık olayını anlatan işletme sahibi Levent Demir, “Eskişehir’e 10 yıl önce öğrenci olarak geldim. Bir şekilde okurken ticarete girdim. Dükkan açtım. Sonrasında başıma talihsiz bir olay geldi. 10 yıldır gelmedi ama bir gün olacağı belliydi. O da bugünmüş demek. Bir yatırım yaptık, yatırımın sonunda bir hırsızlık olayıyla karşılaştık. Kolluk kuvvetlerine söyledik. Kendileri gerekenleri yaptı. Parmak izlerini, kamera kayıtlarını aldılar ve incelemeleri yaptılar. Bu işin sonunda bir zararımız var. Aslında burada iki defa hırsızlık oldu. İkisinin arasında 15 gün bir fark vardı. İlkinde 4 tane konsol çaldılar. 4 tane gitti dedik üstüne düşmedik. Bizim hatamız dedik. Sonra 15 gün sonra bir hırsızlık daha oldu. Demek ki aynı kişi tekrar dadanmış. Geriye kalan 7 makinemiz daha vardı. Hepsini aldı. Bu işin sonunda makinesiz kaldık. Sadece televizyonlarımız duruyor” ifadelerini kullandı.