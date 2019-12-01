HABER

Oyun salonundaki şahsı vuran şüpheli yayladaki mandırada yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.12.2019 13:32 | Son Güncelleme

Aksaray’da elindeki silahla oyun salonuna girerek bir şahsı vuran şüpheli ve 4 arkadaşı, saklandıkları mandırada polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.Olay, dün öğle saatlerinde Zincirli Mahallesi’nde meydana geldi.

Aksaray’da elindeki silahla oyun salonuna girerek bir şahsı vuran şüpheli ve 4 arkadaşı, saklandıkları mandırada polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.
Olay, dün öğle saatlerinde Zincirli Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan C. (49) arkadaşları ile birlikte bir oyun salonunda oturduğu sırada içeri giren bir kişi, belinden silahını çıkartarak Ramazan C.’nin bacağına bir el ateş etti. Ramazan C. sol bacağından yaralanırken, salonda bulunan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralıyı Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Olay yerinde geniş çaplı araştırma yapan Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kimliği belirsiz şahsın kaçış istikametine yönelik güvenlik kameralarını inceledi. Buradan şahsın kimliğini tespit eden polis ekipleri, şüpheli Yaşar G.’nin (39) Altınkaya köyü Kale yaylasında bir mandırada saklandığını belirledi. Köyde dağın başında bulunan mandıraya gerçekleştirilen operasyonda şüpheli Yaşar G. polis ekiplerini fark edince dağda kaçmaya başladı. Polis ekiplerinin kovalamacası sonucu Yaşar G. olayı gerçekleştirdiği ruhsatsız tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Bölgede bulunan bazı köylerde de operasyon düzenleyen polis ekipleri, olaya karıştıkları iddia edilen Ali A. (53), Mustafa S. (24), Fırat C. (26) ve Hasan A. (22) isimli kişileri de gözaltına aldı.
Polisi yaptığı araştırmalar sonucunda, Yaşar G.’nin, Ramazan C.’yi 4 ay önce yaşanan bir bıçaklama olayında aleyhte ifade verdiği gerekçesiyle tehdit ettiği, şikayetini geri almasını istediği ve şikayeti geri çekmediği için bacağından vurduğunu belirledi. Olayla ilgili soruşturma sürerken, şüpheli 5 kişi ifadeleri alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’ne getirildi. Şüphelilerin bugün adliyeye çıkarılması bekleniyor.

Bu saat stresi engelliyor!Bu saat stresi engelliyor!
Antalya’da 3 şüpheli, 3 kilo esrarla yakalandıAntalya’da 3 şüpheli, 3 kilo esrarla yakalandı
Şanlıurfa’da gümrük kaçağı sigara operasyonuŞanlıurfa’da gümrük kaçağı sigara operasyonu
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kars'ta deprem!

Kars'ta deprem!

Meteoroloji'den tüm yurt için uyarı

Meteoroloji'den tüm yurt için uyarı

İstanbul'un barajları alarm veriyor!

İstanbul'un barajları alarm veriyor!

'Son durak' için düğmeye basıldı! Onlarca kadın tam 3 ay izlendi

'Son durak' için düğmeye basıldı! Onlarca kadın tam 3 ay izlendi

Yan odadaki gürültüden rahatsız oldu! 'Bam bam bam...'

Yan odadaki gürültüden rahatsız oldu! 'Bam bam bam...'

Sözleriyle herkesi şoke etti! Kenan İmirzalıoğlu yanıtıyla olay oldu

Sözleriyle herkesi şoke etti! Kenan İmirzalıoğlu yanıtıyla olay oldu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik uyarı

Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik uyarı

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Hande Fırat canlı yayında rahatsızlandı, program yarıda kesildi

Hande Fırat canlı yayında rahatsızlandı, program yarıda kesildi

Bir anda bastırdı! İstanbul yağmura teslim

Bir anda bastırdı! İstanbul yağmura teslim

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kocasını uyuduğu sırada satırla boğazını keserek öldürdü

Kocasını uyuduğu sırada satırla boğazını keserek öldürdü

MSB'den güvenli bölge açıklaması

MSB'den güvenli bölge açıklaması

15 tatil ne zaman başlıyor 2020! 15 tatil ne zaman?

15 tatil ne zaman başlıyor?

Laptop çantasında 1 milyon 250 bin liralık kokain ele geçirildi

Laptop çantasında ele geçirildi! Değeri 1 milyon 250 bin lira

Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Kanal İstanbul' açıklaması

Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Kanal İstanbul' açıklaması

Sakarya ve Bolu'da yüksek kesimlere kar yağdı

Sakarya ve Bolu'da yüksek kesimlere kar yağdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.