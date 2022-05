Oyun sevdalılarına oyun zevklerini arttıracak 500 TL altı gamepad önerileri

Oyun şirketleri, oyunları arasına her gün bir yenisini daha ekliyor ve çıtayı teknoloji ile gerçekçiliğin zirvelerine ulaştırıyor. Bu noktada gamer'lar için kaliteli oyun ekipmanlarının önemi ortaya çıkıyor. Özellikle gamepad'ler macera ve spor oyunlarının yaşattığı hazzı arttırıyor ancak gamepad satın alırken bazı noktalara özen göstermek gerekiyor. Örneğin, kavrayış kolaylığı ve tuş takımı hassasiyeti gamepad alırken dikkat etmeniz gereken hususların başında geliyor. Bunun haricinde cep yakmaması ve bütçenize uygun olması büyük önem arz ediyor. Neyse ki uzun zaman harcayıp doğru gamepad'i uygun fiyata bulma yolunda kendinizi kaybetmenize hiç gerek yok. İhtiyaçlarınızı tatmin edecek 500 TL altı gamepad modellerini bir araya getirdik!

1. Her tuşunda farklı marifet!

Gelişmiş özelliklerine rağmen uygun fiyatıyla karşımıza çıkan Snopy SG-300 sizlerle! Ürünün yoğun heyecan için tasarlanan titreşim özelliği, oyunlarda otomatik olarak etkinleşir. Dilerseniz bu özelliği devre dışı bırakabilirsiniz. Tam 19 tuşuyla oyun zevkini parmaklarınıza sunan gamepad, tuşlu oyun oynama seçenekleri ile kullanıcısını şımartıyor. Parlak LED özelliği olan Snopy SG-300, kullanıcısını memnun etmek için hiçbir detayı atlamıyor. Modlar arasındaki geçişi hassas tuşla destekliyor ve LED'ler ile hızlandırıyor. Ayrıca 1,8 metre uzunluğundaki kablosuyla sizi tek bir noktaya bağlı kalmaktan kurtarıyor.

2. Kontrolü elden bırakmayanlara

Karşınızda kablolardan kurtulmanıza yardımcı olacak Logitech G F710! Konsolu bir kere bağladıktan sonra bir daha kabloya ihtiyaç duymadan istediğiniz zaman kaldığınız yerden eğlenceye devam edebilirsiniz. Ürün, 2.4 GHz kablosuz bağlantı özelliği sunarak oyun hızınızın düşmesinin ve kalitesiz oyun deneyimlerinin önüne geçer. Daha gerçekçi oyun keyfi sunan çift bildirimli titreşim motoru tüm sarsılmaları, çarpmaları ve hassas hareketleri hissettirir. Gamepad, yumuşak dış yapısı sayesinde oyun esnasında ellerinizin yorulmasını önler ve sizi rahat kavrama özelliği ile keyiflendirir. Ürünü PS4'ün yanı sıra Sony Android televizyonlarda da kullanabilirsiniz.

3. Hızınıza kimse yetişemeyecek!

Hızlı oyunculardan kimler burada? Maksimum hız ve verimlilik sunan Zore S9, her türlü işleve sahip. Akıllı telefonlara, TV ve tablete 8 metreye kadar destekli olarak Bluetooth aracılığıyla bağlanabilmesi ve Bluetooth olmayan cihazlara kablosuz bağlanma desteği sunması; sizleri dilediğiniz her an eğlendirmeye yetecek. Uzun süre dayanabilen bataryası ve ayrıca akıllı güç tasarrufu moduna sahip olması ile gamepad'i 10 saat boyunca kullanabilirsiniz. 2-3 saat içerisinde şarj olan ürün, 10 metreye kadar iletim mesafesiyle güçlü bir oyun hazzı sunar. Ayrıca modelin ergonomik tasarımı sayesinde zamanın nasıl geçtiğini unutabilirsiniz!

4. Kablosuz oyun keyfi mi?

Yarışmayı seven, sporla arası iyi olan ve aksiyon denilince kendinden geçen kullanıcıların hayallerini süsleyecek Snopy Rampage SG-RPS4, fonksiyonel özellikleri ve ergonomik tasarımıyla listemizde yer almayı başarıyor. Kablosuz özelliğiyle size özgürlüğü hissettiren gamepad, Bluetooth ile hızlı bir şekilde bağlantı ve kurulum zevki yaşattırıyor. Çift titreşim özelliğiyle sizlere yüksek boyutlu gerçeklik yaşatmayı amaçlıyor ve 19 adet tuş takımıyla PC/PS gibi farklı ortamlarda eğlenceyi hissetmenize olanak tanıyor. 2 saat gibi kısa bir sürede şarj olması ise oyun keyfine ara vermek istemeyenler için büyük avantaj sağlıyor.

5. Tecrübeleri fazlasıyla hissettirecek!

Yıllara meydan okuyan tasarımı ve sadeliğin şıklığı değişmezken üstüne bir de oyun kalitesini arttıran Philips SPL9505, herkesi uygun fiyatı ve kullanışlı tasarımıyla sevindirecek. Her türlü platform ve cihaza uyum sağlayabilecek alt yapıya sahip olan bu ürünün çok fonksiyonlu tuşları her oyuna kolaylıkla atanabilir, böylece ister futbol oynayabilir ister yarışabilirsiniz. Sadece 218 gram ağırlığındaki portatif ürün, maceraları gerçek boyutlu hissetmenize olanak sağlamak için çift titreşimli yapıya sahip. Ürünün 1,8 metre uzunluğundaki kablosuyla oyun mesafenizi kendiniz belirleyebilir, dilerseniz yattığınız yerden eğlenebilirsiniz.

6. Sınırsız deneyim ve kolay kurulum

Sırada Logitech F310 Kablolu Gamepad var. XInput / DirectInput sayesinde epey kolay bir kuruluma sahip olan bu gamepad, bu sayede zamandan tasarruf etmenizi sağlayacak. Tamamen programlanabilir düğmeleri ve denetimleri sayesinde komutlarınızı anlar ve onlara uyum sağlarken ayrıca tamamen kendinize göre uyarlamanıza da olanak tanır. Konforunuzu düşünerek tasarlanmış lastik kavrama yerleri ve pürüzsüz kıvrımları, uzun soluklu oyunlarda size zamanın nasıl geçtiğini unutturur. Big Picture ile eşleştirebileceğiniz gamepad, istediğiniz ekrana kolayca uyum sağlar. Bu sayede modeli televizyonunuzda bile kullanarak dilediğiniz kalitede oyun oynayabilirsiniz. Mesafelerin kullanıma engel olmaması için kablosunun boyutunu uzun tutarak dilediğiniz gibi vakit geçirebilirsiniz.

7. Kendisi her şeyi anlatıyor

Her türlü marifete sahip olan ve bir oyun konsolundan beklenen her şeyi veren Sarftech S6 Bluetooth Gamepad, her türlü ortamda size oyun oynama kolaylığı sunar. Zamanın geçmek bilmediği ortamlarda modeli akıllı telefonunuza bağlayabilir, toplantı öncesi ofisinizde stres atmak için bilgisayara bağlayabilir ve hiçbir cihaz yoksa Bluetooth sayesinde ortamdaki uyumlu cihazları bulabilirsiniz. Portatif yapıdaki oyun konsolunu yanınızda kolayca taşıyabilirsiniz. Ergonomik bir tasarıma sahip oluşu hem parmaklarınıza uyum sağlamasına hem daha sağlıklı oyun keyfi yaşamanıza olanak tanır.

8. Uzun soluklu oyuncu!

Saatlerce oyun oynasa bile sıkılmayanlardansanız sizin için sırada keyfinize keyif katacak Snopy Siyah Rampage SG-R360 var. Yılların tecrübesine dayanan gamepad tutuşunu hesaplayarak analog kontrole imkân veren model, aksiyon tuşlarını erişme noktasında tutar. Böylece adaptasyon sürecini ortadan kaldırarak size profesyonellik yaşatır. Oyun kalitesi kadar sağlık konusuna da önem veren bu konsol, hassas tasarlanmış 13 ayrı tuşa sahip. 4 adet arka tuşa istediğiniz oyuna göre fonksiyon atayabilirsiniz. 2,2 metrelik uzun kablosuyla Windows bilgisayarlarınıza bağlanıp uzun mesafeden oyun zevkini yaşayabilirsiniz. Spordan yarışa ve macera oyunlarına kadar her türlü oyuna ve her türlü sisteme uyum sağlamasıyla bu modeli elinizden düşürmeyeceksiniz.