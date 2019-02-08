Oyun severler bilgisayarda tek bir kareyi bile kaçırmayacak

Oyun severlere son teknoloji ürünler ile maksimum performans ve kesintisiz oyun keyfi vadeden Excalibur, yeni dizüstü modeli G670’i piyasaya sundu.

Excalibur serisi ile Casper, 2019’da ürün yelpazesini genişletmeyi ve Türkiye’deki yatırımlarını arttırmayı hedefliyor. Bu hedefe yönelik ilk adım olan ve oyun severleri yenilmez yapan Excalibur G670, 8. nesil Intel Core i7 8750H altı çekirdekli işlemcisi ile mükemmel bir oyun tecrübesi vadediyor. 7. nesil 7700HQ işlemcilerin aksine 12 tane iş parçacıklı yapısı ile 4.10 GHz’lik maksimum hıza ulaşabiliyor. Böylece bir önceki nesle göre yüzde 30 daha dinamik ve yüksek performans sunabiliyor.

Yeni modelin özellikleri şöyle:

Excalibur G670, Nvidia GeForce GTX 1050 Ti 4GB GDDR5 grafik kartı ile her oyunda kesintisiz performans sağlıyor. Özenle tasarlanan ana kartı ve termal yapısı sayesinde ise özellikle işlemci ve ekran kartının maksimum seviyede soğumasını sağlıyor. Bu özelliği ile saatlerce kesintisiz oyun keyfi yaşatırken, en yüksek seviye kullanımda bile sessiz olabiliyor.

RGB klavye ile oyunun sınırları genişliyor

Excalibur G670, RGB aydınlatma ve binlerce farklı rengiyle oyun severlerin klavyelerini diledikleri renklerle özelleştirebilmesine imkân tanıyor. Renklerin tonlarını değiştirmeye ve aynı anda farklı renkleri uygulamaya olanak sağlıyor.

Oyunseverler tek bir kareyi bile kaçırmayacak

15,6” boyutundaki Excalibur G670 Full HD çözünürlüklü Anti Glare (Parlamaz) ekranı, mat yapısı sayesinde ekrana düşen bütün ışıkları emerek yansımaları engeller. Günün her saatinde aynı kalitede ve netlikte görüntü vererek 1 saniyeliğine bile oyundan düşmeyi engeller. Bununla birlikte, IPS özelliği ile 178 dereceye kadar aynı netliği sağlayabiliyor.

Yere düşen iğne sesini duymak mümkün

Sahip olduğu Dolby Digital Ses Sistemi sayesinde; ayak adımlarını bile duymak mümkün. Alt kısmında bulunan ekstra subwoofer hoparlörü ile kaliteyi koruyarak sesi 78 dB’den 90 dB’ye çıkartabiliyor. En küçük aksiyonların seslerini bile anında duyma imkânı sağlıyor.



