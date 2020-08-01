Oyun tutkunları buraya! İşte hiç duymadığınız bilgisayar oyunları...

Güncel ve popüler olan oyunlar her zaman daha fazla tercih edilir olmuştur. Birçok kişi tarafından bilinen oyunlar başarılı işler sonucunda ortaya çıkmış eserler oluyor. Ancak iyi tasarlanmış ve oynaması keyifli bazı bilgisayar oyunları pek bilinmiyor. Bu durum genelde oyunun iyi bir reklam yapamamış olmasına bağlı olabilir. Oyun piyasası içerisinde az bilinen kaliteli oyunların sayısı oldukça fazla. İsterseniz bu oyunları çeşitli dijital dağıtım platformları üzerinden satın alıp oynayabilirsiniz.

THE DEADLY TOWER OF MONSTERS

Dick Starspeed isimli oyun karakteri Gravoria gezegenine zorunlu iniş gerçekleştirmiştir. Tehlikeli yaratıklar ile dolu olan kuleye çıkmaya çalışan Dick; radyoaktif karıncalar, ölümcül dinozorlar ve kostümlü diğer yaratıklar ile savaşmak zorunda kalır. Işın tabancalarının yanında lazer kırbaçlar ile bu tehlikeli maceranın içine atılır. Bu oyunda özenle hazırlanmış efektler hoşunuza gidebilir. Komik ve eğlenceli olan The Deadly Tower of Monsters için az bilinen bir oyun diyebiliriz.