Oyun tutkunları buraya! İşte hiç duymadığınız bilgisayar oyunları...

Güncel ve popüler olan oyunlar her zaman daha fazla tercih edilir olmuştur. Birçok kişi tarafından bilinen oyunlar başarılı işler sonucunda ortaya çıkmış eserler oluyor. Ancak iyi tasarlanmış ve oynaması keyifli bazı bilgisayar oyunları pek bilinmiyor. Bu durum genelde oyunun iyi bir reklam yapamamış olmasına bağlı olabilir. Oyun piyasası içerisinde az bilinen kaliteli oyunların sayısı oldukça fazla. İsterseniz bu oyunları çeşitli dijital dağıtım platformları üzerinden satın alıp oynayabilirsiniz.
THE DEADLY TOWER OF MONSTERS
Dick Starspeed isimli oyun karakteri Gravoria gezegenine zorunlu iniş gerçekleştirmiştir. Tehlikeli yaratıklar ile dolu olan kuleye çıkmaya çalışan Dick; radyoaktif karıncalar, ölümcül dinozorlar ve kostümlü diğer yaratıklar ile savaşmak zorunda kalır. Işın tabancalarının yanında lazer kırbaçlar ile bu tehlikeli maceranın içine atılır. Bu oyunda özenle hazırlanmış efektler hoşunuza gidebilir. Komik ve eğlenceli olan The Deadly Tower of Monsters için az bilinen bir oyun diyebiliriz.
MAD MAX
Mel Gibson'ın 1979 yılında başarılı bir aktörlük yaptığı Mad Max filminin oyun sektörüne uyarlanmış hali olan bu oyun çok fazla bilinmemektedir. Ünlü film Mad Max: Fury Road ile aynı hikayeye sahip olmayan oyunda Max isimli oyun karakteri geçmişi ile ilgili sorunlar yaşamaktadır. Bir gün Max saldırıya uğrar ve tek varlığı olan arabası çalınır. Yarı baygın bir şekilde yakaladığı araçtan bir köpek ile birlikte düşer. Tanıştığı Chumbucket isimli karakter ve köpek ile birlikte aracı için yeni bir maceraya giren Max'in bir sürü düşman ile mücadele etmesi gerekir. Mad Max açık dünya sevenler için oynaması çok eğlenceli bir oyun.
SOMA
Daha önce de başarılı oyunlar geliştiren Frictional Games, SOMA adlı oyun ile yine kaliteli bir iş ortaya koymuş. SOMA oyunun geçtiği yerler uzay üssü mekanlarını andırıyor. Hikaye olarak çok etkili olan bu bilgisayar oyununda kahramanın adı Simon Jarret. Zaman zaman gerilim sahneleri içeren oyunun genel olarak müzikleri ve seslendirmeleri de iyi hazırlanmış. Ürkütücü bir oyun olan SOMA'nın hikayesi çok etkileyici bir şekilde sonlanıyor. PATHOS-2 isimli su altı araştırma merkezinde geçen hayatta kalma ve korku içerikli oyun, 2015 senesinde piyasaya sunuldu. Eğer bu tarz oyunları seviyorsanız kesinlikle oynamalısınız.
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