Oyun tutkunlarının favorisi Sony Playstation 5 Slim Oyun Konsolu indirime girdi

Yüksek performansı, sürükleyici oyunları ve canlı grafikleri ile oyun dünyasında yeni bir dönem başlatan Sony Playstation 5 Slim Digital Edition, kısa sürede oyun tutkunlarının favorisi olmayı başardı. Siz de gerçek bir oyun tutkunuysanız, oyun deneyiminizi en üst seviyeye çıkaracak bu ürüne mutlaka sahip olmak isteyeceksiniz. Bugüne özel indirimli fiyatıyla öne çıkan cihazı keşfetmek isterseniz işte detaylar!
Öne çıkan özellikler
Kullanıcılar ne diyor?
"Alb Bilişim'den yaptığım alışverişten çok memnun kaldım. CFI-2016 modelli, kutusu açılmamış ve sıfır şekilde elime ulaştı. Kutudaki seri numarası da cihazla birebir uyumluydu. Tavsiye ederim."
Bu içerik 23 Ekim 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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