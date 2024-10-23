Oyun tutkunlarının favorisi Sony Playstation 5 Slim Oyun Konsolu indirime girdi

Yüksek performansı, sürükleyici oyunları ve canlı grafikleri ile oyun dünyasında yeni bir dönem başlatan Sony Playstation 5 Slim Digital Edition, kısa sürede oyun tutkunlarının favorisi olmayı başardı. Siz de gerçek bir oyun tutkunuysanız, oyun deneyiminizi en üst seviyeye çıkaracak bu ürüne mutlaka sahip olmak isteyeceksiniz. Bugüne özel indirimli fiyatıyla öne çıkan cihazı keşfetmek isterseniz işte detaylar!

Sony Playstation 5 Slim Digital Sürüm Oyun Konsolu

Öne çıkan özellikler

Ultra yüksek hızlı SSD, yüklü olan PS5 oyunlarınızın deneyimini en üst düzeye çıkarır.

Dokunsal geri bildirim, uyarlanabilir tetikler, 3D ses desteği sayesinde derin bir sürükleyicilik deneyimi yaşamanızı sağlar.

PS5 konsollarında 8500'den fazla PS4 oyunu oynanabilir.

PS5 konsol sistemlerinin özel entegrasyonu, içerik üreticilerinin verileri SSD'den çok yüksek hızlarda almalarını sağlayarak oyunları daha önce mümkün olmayan yöntemlerle tasarlamalarına olanak tanır.

Işın İzleme, desteklenen PS5 oyunlarında doğal gölgeler ve yansımalarla gerçekçiliği yeni seviyelere taşır.

4K TV ile uyumudur. HDR TV ile desteklenir.

Kullanıcılar ne diyor?

"Alb Bilişim'den yaptığım alışverişten çok memnun kaldım. CFI-2016 modelli, kutusu açılmamış ve sıfır şekilde elime ulaştı. Kutudaki seri numarası da cihazla birebir uyumluydu. Tavsiye ederim."

"Alb bilişim satıcısından kampanyadayken aldım. 1 haftadır kullanıyorum hiçbir sıkıntı yaşamadım."

Bu içerik 23 Ekim 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.