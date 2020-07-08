Oyun ve Nargile Yasağı İşletmeleri Olumsuz Etkiledi

Corona virüsü salgınının yarattığı ekonomik kriz, Türkiye'deki küçük esnafa zor zamanlar yaşatmaya devam ediyor. Kıraathane ve nargile kafe işletmecileri, bu kriz ortamından oldukça dertli. Kahvede oynanan oyunların ve nargilenin salgın sebebiyle yasaklanmasının işlerini son derece olumsuz etkilediğini vurgulayan esnaflar, “Böyle giderse fazla dayanamayız” diyor.
Normalleşme adımları kapsamında 1 Haziran’da şartlı olarak açılan kıraathane ve nargile kafelerin işletmecileri, yasaklar sebebiyle masraflarını karşılayamadıklarını ifade etti. Devletten vergi affı istediklerini belirten esnaf, faturalarının ve kredi borçlarının ise faizsiz olarak ertelenmesini talep ediyor.
“4 aydır evime ekmek götüremiyorum”
İstanbul’da 30 yıldır kıraathane işletmeciliği yapan Hüseyin Erdoğan, 4 aydır evine ekmek götüremediğini söyledi. Erdoğan ayrıca sadece kendisinin değil, bütün kahvehane esnafının aynı durumda olduğunu sözlerine ekledi.
Erdoğan, “Kiramızı, faturalarımızı ödeyemiyoruz. Devlet 25 bin TL kredi verdi, onu da ödeyemiyoruz. Çok zor durumdayız, sadece ben değil bütün kahveler aynı durumda. Mal sahibimiz Allah razı olsun pandemi döneminde bir kolaylık yaptı ama devletten hiçbir destek göremedik. 4 aydır evime ekmek götüremiyorum” diye konuştu.
Kıraathane oyunlarına getirilen yasağın kaldırılması gerektiğini ifade eden Erdoğan, aksi takdirde iş yapmalarının mümkün olmadığını söyledi:
“Bugün sabah 07.30’da dükkanı açtım, kendime para kalmasını bırakın, bu saate kadar dükkanın masrafını dahi çıkaramadım. Boşa çalışıyoruz yani. Eğer oyunların tekrar oynanmasına izin verilirse belki dükkanı döndürmeye başlayabiliriz. Oyun olmayınca kimse de kahveye gelmiyor. İnsanlar çayını evinde ya da pastanede de içebilir. Kahvehane ise hem zaman geçirme hem de oyun ve eğlence yeridir.”
“Bu şartlarda en fazla 3 ay dayanabiliriz”
Erdoğan ayrıca, “Böyle giderse en fazla 3 ay dayanabiliriz. 3 ay sonra da kepenkleri kapatıp gideriz. Daha sonra da gidip bir yerde asgari ücretle çalışırım, ne yapayım? 3 ay evdeyken biraz birikimimiz vardı onu yedik. Elimizdeki birikimimizi de bitirdik. Evimin kredisi de var, kredi kartı borçlarım var, onları da ödeyemiyorum” şeklinde konuştu.
Vergi borçlarının birkaç ay ertelendiğini ifade eden Erdoğan, bunun yeterli olmadığını, para kazanamadıkları için borçlarını yine ödeyemeyeceğini belirterek “Vergi borcumuzu 11. aya ertelediler ama sonuçta onu alacaklar bizden. Elektrik, su borçlarımı buradan kazandığım üç-beş kuruşla ödemeye çalışıyorum. Günde sattığım 100 tane çay. 100 çayla ne yapabilirim ki? Ne kira çıkar ne su çıkar ne de sana para kalır. Devletin bu dönemde vergi almayarak bize destek vermesini bekliyorum. Erteleme yaparlarsa borç üstüne borç biniyor, nasıl ödeyeceğiz? Ertelemesi bana fayda getirmez ki” diyerek sözlerini tamamladı.