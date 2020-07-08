Oyun ve Nargile Yasağı İşletmeleri Olumsuz Etkiledi

Corona virüsü salgınının yarattığı ekonomik kriz, Türkiye'deki küçük esnafa zor zamanlar yaşatmaya devam ediyor. Kıraathane ve nargile kafe işletmecileri, bu kriz ortamından oldukça dertli. Kahvede oynanan oyunların ve nargilenin salgın sebebiyle yasaklanmasının işlerini son derece olumsuz etkilediğini vurgulayan esnaflar, “Böyle giderse fazla dayanamayız” diyor.

Normalleşme adımları kapsamında 1 Haziran’da şartlı olarak açılan kıraathane ve nargile kafelerin işletmecileri, yasaklar sebebiyle masraflarını karşılayamadıklarını ifade etti. Devletten vergi affı istediklerini belirten esnaf, faturalarının ve kredi borçlarının ise faizsiz olarak ertelenmesini talep ediyor.

“4 aydır evime ekmek götüremiyorum”

İstanbul’da 30 yıldır kıraathane işletmeciliği yapan Hüseyin Erdoğan, 4 aydır evine ekmek götüremediğini söyledi. Erdoğan ayrıca sadece kendisinin değil, bütün kahvehane esnafının aynı durumda olduğunu sözlerine ekledi.

Erdoğan, “Kiramızı, faturalarımızı ödeyemiyoruz. Devlet 25 bin TL kredi verdi, onu da ödeyemiyoruz. Çok zor durumdayız, sadece ben değil bütün kahveler aynı durumda. Mal sahibimiz Allah razı olsun pandemi döneminde bir kolaylık yaptı ama devletten hiçbir destek göremedik. 4 aydır evime ekmek götüremiyorum” diye konuştu.