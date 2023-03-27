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'Oyun yapıyor' demişti! Çocuğa saldıran tasmasız köpeğin sahibi hakkında istenen ceza belli oldu

27.03.2023 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de iki sene önce tasmasız bir köpek, 5 yaşındaki çocuğa ve yoldan geçen kadına saldırmıştı. Köpeğin sahibi S.T., ilk ifadesinde, köpeğin oyun oynamak için çocuğun üzerine gittiğini söylemişti. Güvenlik kamerası görüntülerinin de ortaya çıktığı olayda iddianame hazırlandı. Köpek sahibi hakkında 6 ay hapis talep edildi.

Olay, İzmir Buca'da meydana gelmişti. Tasmasız bir köpek, 5 yaşındaki çocuk ve bir kadına saldırmıştı. Olayla ilgili hazırlanan iddianamede köpeğin sahibi hakkında 6 ay hapis talep edildi. Savcı tarafından hazırlanan iddianamede köpeğin sahibi hakkında ‘hayvanı tehlike oluşturabilecek şekilde serbest bırakma’ suçundan dava açıldığı öğrenildi.

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KIZI KORUMAK İÇİN KÖPEĞİN ÜZERİNE ATLADI

1 Ekim 2021 tarihinde Buca ilçesi Göksu Mahallesi'nde saat 12.45 sıralarına okul çıkışı evine doğru yürüyen 5 yaşındaki R.Z.'ye tasmasız bir köpek saldırdı. Bu esnada yoldan geçen başka bir kadın köpeğin üzerine atlayarak küçük kızı korudu. Köpek o kadına doğru da hamle yaparak saldırdı. Olay sonrası köpeğin sahibi olduğu öğrenilen S.T. ise köpeği olay yerinden hızlıca götürdü. Anne D.Z. ise polis merkezine giderek köpeğin sahibi S.T.'den şikayetçi oldu.

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"OYUN OYNAMAK İÇİN ÇOCUĞUN ÜZERİNE GİTTİ"

Köpeğin sahibi S.T.'nin ilk ifadesinde, köpeğin oyun oynamak için çocuğun üzerine gittiğini söylediği, sağlık karnesi ve aşılarının tam olduğunu ve çocuğa zarar vermediğini söylediği öğrenildi.

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GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Olay anını görüntüleyen bir apartmanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde, çocuklu kalabalık grubun yürüdüğü esnada bir köpeğin geldiği, çocuğa doğru saldırdığı, köpeğin saldırdığını gören yoldan geçen diğer vatandaşların koşarak yardıma gitmesi ve çocuğu kurtarmaya çalıştığı, bu esnada köpeğin yardıma koşan kadına da saldırdığı anlar yer aldı.

İSTENEN CEZA BELLİ OLDU

Yürütülen soruşturmada, şüpheli S.T.'nin köpeğini kontrol altında bulundurmasının zorunlu olduğu, özellikle küçük çocukların eğlenmek, sosyalleşmek ve spor yapmak amacıyla güvenli huzurlu şekilde bulunduğu ortamlarda köpeğin serbest bırakılmasının diğer insanların huzurunu kaçıracağı vurgulandı. Şüpheli S.T.'nin sahibi olduğu köpeğin 5 yaşındaki kızın üzerine saldırmasına sebep olduğu ve çocuğun korku, panik, endişeyle kaçtığı belirtildi. Şüphelinin başkalarının hayatını tehlike oluşturacak şekilde köpeğini serbest bırakarak 'hayvanı tehlike oluşturabilecek şekilde serbest bırakma' suçunu işlediği kaydedilirken savcı tarafından hazırlanan iddianamede şüpheli S.T.'nin 6 aya kadar hapsi istendi. İddianame 27. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilirken, S.T. önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

Kaynak: İHA

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İzmir köpek

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