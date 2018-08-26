HABER

Oyun Yazarı Neil Simon Hayatını Kaybetti

26.08.2018 22:51 | Son Güncelleme

Broadway’in ünlü komedi ustalarından oyun yazarı Neil Simon 91 yaşında hayatını kaybetti. Simon, zatürreden kaynaklı komplikasyonlar nedeniyle New York’ta hayata gözlerini yumdu

Oyun Yazarı Neil Simon Hayatını Kaybetti

Broadway’in ünlü komedi ustalarından oyun yazarı Neil Simon 91 yaşında hayatını kaybetti. Simon, zatürreden kaynaklı komplikasyonlar nedeniyle New York’ta hayata gözlerini yumdu.

20’nci yüzyılın ikinci yarısında Amerikan tiyatrosunun en başarılı oyun yazarlarından biri olan Simon, orta sınıfın sorunlarını ve kaygılarını anlatan oyunlar yazdı.

Simon'un sevilen oyunları arasında "The Prisoner of Second Avenue,'' (İkinci Caddenin Mahkumları), "Last of the Red Hot Lovers (Kırmızı Ateşli Aşıkların Sonuncusu), "The Sunshine Boys'' (Günışığı Oğlanları), ‘‘Plaza Suite’’ (Plaza Dairesi), ‘‘Chapter Two’’ (Başlık İki), ve ‘‘Promises Promises’’ (Sözler, Sözler) var. Oyunlarının birçoğu televizyon filmine çevrildi, içlerinden bir tanesi ‘‘The Odd Couple’’ (Tuhaf Çift) popüler bir televizyon dizisi oldu.

1967’de yedi ay boyunca Broadway’de "Barefoot in the Park'' (Parkta Çıplak Ayak), "The Odd Couple'' (Tuhaf Çift) "Sweet Charity'' (Tatlı Charity) ve "The Star-Spangled Girl'' (Vatansever Kız) olmak üzere aynı anda dört oyunu sahnelendi.

Dört Tony ödülü alan Simon ayrıca Pulitzer ödülü, Kennedy Center Onur Ödülü, dört Writers Guild ödülü, Amerikan Komedi Ödülleri Ömür Boyu Başarı Ödülü ve Mark Twain Amerikan Mizah Ödülü’ne layık görüldü. 1983’te Broadway’de bir tiyatroya Neil Simon ismi verildi.

PARTNERBeşiktaş'ın yeni kalecisine büyük ilgi! Kıvanç mı o?Beşiktaş'ın yeni kalecisine büyük ilgi! Kıvanç mı o?
Florida’da Silahlı Saldırı: Ölenler VarFlorida’da Silahlı Saldırı: Ölenler Var
ABD'de eğlence merkezinde silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar varABD'de eğlence merkezinde silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'den Türkiye sınırında tehlikeli adım!

ABD'den Türkiye sınırında tehlikeli adım!

Meksikalı milyarder, Acun Ilıcalı için geldi

Meksikalı milyarder, Acun Ilıcalı için geldi

Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! Yarın başlıyor - İstanbul hava durumu raporu

Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! Yarın başlıyor - İstanbul hava durumu raporu

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi Malazgirt'te açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi Malazgirt'te açıkladı

Beşiktaş bombayı patlattı!

Beşiktaş bombayı patlattı!

Türk savunma sanayisinden rekor çıktı! Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Türk savunma sanayisinden rekor çıktı! Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Merkel'den Mesut Özil açıklaması

Merkel'den Mesut Özil açıklaması

ABD'de eğlence merkezinde silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

ABD'de eğlence merkezinde silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Rezalet patladı! Telefondaki mesajları görünce inanamadı

Rezalet patladı! Telefondaki mesajları görünce inanamadı

Çin'in 'Uber'inde tecavüz ve cinayet skandalı!

Çin'in 'Uber'inde tecavüz ve cinayet skandalı!

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'den Türkiye'ye destek

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'den Türkiye'ye destek

ABD'den Türkiye sınırında tehlikeli adım!

ABD'den Türkiye sınırında tehlikeli adım!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.