Oyun Yazarı Neil Simon Hayatını Kaybetti

Broadway’in ünlü komedi ustalarından oyun yazarı Neil Simon 91 yaşında hayatını kaybetti. Simon, zatürreden kaynaklı komplikasyonlar nedeniyle New York’ta hayata gözlerini yumdu.

20’nci yüzyılın ikinci yarısında Amerikan tiyatrosunun en başarılı oyun yazarlarından biri olan Simon, orta sınıfın sorunlarını ve kaygılarını anlatan oyunlar yazdı.

Simon'un sevilen oyunları arasında "The Prisoner of Second Avenue,'' (İkinci Caddenin Mahkumları), "Last of the Red Hot Lovers (Kırmızı Ateşli Aşıkların Sonuncusu), "The Sunshine Boys'' (Günışığı Oğlanları), ‘‘Plaza Suite’’ (Plaza Dairesi), ‘‘Chapter Two’’ (Başlık İki), ve ‘‘Promises Promises’’ (Sözler, Sözler) var. Oyunlarının birçoğu televizyon filmine çevrildi, içlerinden bir tanesi ‘‘The Odd Couple’’ (Tuhaf Çift) popüler bir televizyon dizisi oldu.

1967’de yedi ay boyunca Broadway’de "Barefoot in the Park'' (Parkta Çıplak Ayak), "The Odd Couple'' (Tuhaf Çift) "Sweet Charity'' (Tatlı Charity) ve "The Star-Spangled Girl'' (Vatansever Kız) olmak üzere aynı anda dört oyunu sahnelendi.

Dört Tony ödülü alan Simon ayrıca Pulitzer ödülü, Kennedy Center Onur Ödülü, dört Writers Guild ödülü, Amerikan Komedi Ödülleri Ömür Boyu Başarı Ödülü ve Mark Twain Amerikan Mizah Ödülü’ne layık görüldü. 1983’te Broadway’de bir tiyatroya Neil Simon ismi verildi.