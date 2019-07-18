HABER

Oyun yazarı Tuncer Cücenoğlu hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2019 14:15 | Son Güncelleme

Oyun yazarı Tuncer Cücenoğlu hayatını kaybetti

İSTANBUL (AA) - Oyun yazarı Tuncer Cücenoğlu, 75 yaşında hayata veda etti.

Bir süredir kanserle mücadele eden Cücenoğlu, tedavi gördüğü İstanbul Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Tuncer Cücenoğlu'nun yeğeni, oyuncu ve müzisyen Cem Cücenoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Amcam Tuncer Cücenoğlu'nu kaybettik. Türk Tiyatrosu'nun en önemli oyun yazarlarından biriydi.
Aydınlık bir Türkiye için kalemini ustaca konuşturan insan! Artık yok." ifadeleriyle usta yazarın vefatını duyurdu.

Yazarın "Matruşka" oyununa 2018-2019 sezonunda ev sahipliği yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşımda da "Türk tiyatrosunun değerli yazarlarından Tuncer Cücenoğlu'nu kaybettik. Hepimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verildi.

Usta oyun yazarı, 10 Nisan 1944'te Çorum'da dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü'nden mezun olan Cücenoğlu'nun eserleri, Devlet Tiyatroları ve Şehir Tiyatroları ile özel tiyatrolarda sahnelendi.

Cücenoğlu, 2011'de 11. Afife Tiyatro Ödülleri'nde, "Cevat Fahmi Başkut Özel Ödülü"ne layık görülmüştü.

PARTNERHayran kalacaksınız! İşte son model elektrikli otomobilHayran kalacaksınız! İşte son model elektrikli otomobil
Dünyanın en büyük arıtma üzerindeki GES tesisi tamamlandıDünyanın en büyük arıtma üzerindeki GES tesisi tamamlandı
Milli SİHA Bayraktar TB2 Kuveyt'te rekor kırdıMilli SİHA Bayraktar TB2 Kuveyt'te rekor kırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
oyun tiyatro Tuncer Cücenoğlu vefat

En Çok Okunan Haberler

Yeni imajı olay! Tanımak imkansız

Yeni imajı olay! Tanımak imkansız

Daha yeni boşandılar! Şaşırtan görüntü

Daha yeni boşandılar! Şaşırtan görüntü

Ankara'dan ABD'nin F-35 açıklamasına flaş tepki!

Ankara'dan ABD'nin F-35 açıklamasına flaş tepki!

ABD'nin ardından Türkiye'yle ilgili bir açıklama da NATO'dan!

ABD'nin ardından Türkiye'yle ilgili bir açıklama da NATO'dan!

Ölümün böylesi! Ekipler cesedini ağaçtan indirdi!

Ölümün böylesi! Ekipler cesedini ağaçtan indirdi!

Biri eski 6 TRT çalışanına FETÖ gözaltısı!

Biri eski 6 TRT çalışanına FETÖ gözaltısı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Lekelerden örnek alındı! Kan, tükürük ve sperm...

Lekelerden örnek alındı! Kan, tükürük ve sperm...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Flaş operasyon! Aralarında iş adamı ve basın mensupları da var

Flaş operasyon! Aralarında iş adamı ve basın mensupları da var

Ekildiği tarihten 46 yıl sonra çiçek açtı

Ekildiği tarihten 46 yıl sonra çiçek açtı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara Büyükşehir Belediue Başkanı Mansur Yavaş'tan 'şeffaf belediyecilik' vurgusu

Mansur Yavaş açıkladı! İnternet sitesinden görülebilecek

Milli SİHA Bayraktar TB2'den tarihi uçuş!

Tarihi uçuş! Rekor kırdı

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den F-35 açıklaması

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den F-35 açıklaması

Son dakika! Van'da göçmenleri taşıyan minibüs takla attı, çok sayıda ölü ve yaralı var

Van'da feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Son dakika: Canan Kaftancıoğlu hakkında 17 yıla kadar hapis istemi

Canan Kaftancıoğlu hakkında istenen ceza belli oldu

İstanbul'da radikal örgütlere operasyon! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul'da flaş operasyon! Gözaltılar var...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.