İSTANBUL (AA) - YenidenBiz Derneği tarafından kadın istihdamının önemini vurgulamak amacıyla "Oyun Yeniden Kuruluyor Zirvesi" düzenlendi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Yapı Kredi ana sponsorluğunda bu yıl ikincisi düzenlenen zirvede, kadınların iş hayatına geri dönmeleri için yapılması gerekenler değerlendirildi ve yol haritaları çıkarıldı.

Zirve, yeni teknolojilerin liderliğinde değişen yeni iş düzeninde kadının yerinin önemine ve kadın istihdamının ekonomik gelişime katkısına "Oyun Yeniden Kuruluyor" diyerek dikkati çekti.

Yiğit Oğuz Duman'ın moderatörlüğünde gerçekleşen etkinlikte uzman konuklar, sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en önemli sosyal ve ekonomik sorunlarından biri olan kadın istihdamını ele aldı.

YenidenBiz Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurucu Başkanı Ayşe Güçlü Onur, zirvede yaptığı konuşmada, derneğin kadın üyelerini iş hayatına geri döndürmek için motive ettiğini dile getirerek, iş hayatında sadece erkeklerin olduğu fotoğrafları görmek istemediğini ifade etti.

Yapı Kredi İnsan Kaynakları ve Organizasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hakan Alp de kadının olduğu platformun çok farklı bir bakış açısına kavuştuğunu belirterek, "Çalışmanın erkek gibisi yoktur. Çalışmanın üretmesi vardır. Sonuçlar ortada, yönetim kurulunda kadın varsa o şirketin hisse senetleri daha yüksektir." ifadelerini kullandı.