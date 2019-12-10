Oyuncak açma videoları çocukları nasıl etkiliyor?

Dünyanın dört bir yanından çocuklar Noel'de ve yılbaşında istedikleri hediyelerin listesini çıkarmaya çalışıyor. Bazıları kataloglara ve reklamlara bakarak karar vermeye çalışırken bazıları da internetteki oyuncak açma videolarını izliyor.

Peki bu videolar neden çocukları çekiyor? Oyuncak açma videolarını izlemek çocuklar için sakıncalı mı?

9 yaşındaki Verity, bu videoları izlemenin hangi oyuncakları isteyeceği konusunda karar vermesini kolaylaştırdığını söylüyor. Videolarda genellikle çocuklar, bazen de sadece elleri gözüküyor ve oyuncakları açıp oynamaya başlıyorlar.

Verity en çok YouTube'da Shopkins, Lege ve Harry Potter oyuncaklarının videolarını izlemeyi seviyor.

"Bir reklam izlemekten daha fazla bilgi sağlıyor. Ayrıca daha ilginç çünkü nasıl çalıştığını daha detaylı görebiliyorum" diyor.

İngiltere'nin Hertfordshire kentinde yaşayan Verity, kendi videolarını yapmayı da seviyor. Ama sadece ailesi ve arkadaşlarına izletiyor.

"Herkesin izlemesini istemiyorum çünkü dalga geçebilirler, kötü yorumlar yapabilirler" diyor ve ekliyor: