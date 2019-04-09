HABER

Oyuncak araba merakı koleksiyona dönüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 12:20 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'de yaşayan evli ve 2 çocuk babası Özcan Örs (42), 15 yıl içinde yaklaşık 350 klasik ve spor oyuncak arabalık koleksiyon oluşturdu.

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de yaşayan evli ve 2 çocuk babası Özcan Örs (42), 15 yıl içinde yaklaşık 350 klasik ve spor oyuncak arabalık koleksiyon oluşturdu. Türkiye ve yurt dışından aldığı oyuncak arabalarla oluşturduğu 17 bin TL değerindeki koleksiyonuna gözü gibi bakan Örs, "İki oğlum var. Ara sıra bu arabaları eve götürüp, oynuyorlar. Onlar uyuduktan sonra arabaları tekrar alıp, iş yerime getiriyorum. Çocuklarıma bırakabileceğim en iyi miraslardan biri diye düşünüyorum. İnşallah onlar da torunlarına saklarlar" dedi. Barbaros Mahallesi'nde ofis makineleri servisi üzerine iş yeri bulunan Özcan Örs, çocukluk yıllarında klasik ve spor otomobillere ilgi duymaya başladı. 2004'te İstanbul'a iş seyahatine çıkan Örs'ün otomobil merakı oyuncak arabaya yöneldi. Özcan Örs, Mısır Çarşısı'nı gezerken bir klasik oyuncak araba satın aldı. Bu hobisini sürdüren Örs, geçen 15 yıl içinde Türkiye ve yurt dışından satın aldığı klasik ve spor oyuncak arabalarla yaklaşık 350 parçayı bulan koleksiyonun sahibi oldu. 17 BİN TL DEĞERİNDE Örs'ün koleksiyonundaki oyuncak arabalar arasında İstanbul, Ankara, Bursa ve İzmir'in yanı sıra, Ukrayna ve Çekya'nın başkenti Prag'dan 50 ile 1000 TL arasında değişen fiyatla satın aldığı oyuncak arabalar bulunuyor. Koleksiyonunun değerinin yaklaşık 17 bin TL olduğunu belirten Özcan Örs, gözü gibi baktığı oyuncak arabaları iş yerinde iki cam dolap içinde sergiliyor. 'ÇOCUKLARIMA BIRAKABİLECEĞİM EN İYİ MİRAS' İlk oyuncak arabayı İstanbul'a iş için gittiğinde Mısır Çarşısı'ndaki oyuncakçı dükkanından satın aldığını belirten Örs, "Araba koleksiyonum merakım büyüdü. Çeşitli araçlara merakım başladı. Spor tarzı araçların yanı sıra klasik nostalji olan araçları da almaya başladım. Yurt dışı gezilerimde özellikle Rus pazarında çocukların oynamış oldukları oyuncakları aldım. Bu koleksiyon merakım çevrem tarafından takdir ediliyor. Arkadaşlarım da gezileri sonrası bana oyuncak araba getiriyor. Belki gerçeklerine binemedik bu eski araçların; ama yenilerine binmeye çalışıyoruz. İki oğlum var. Bu oyuncak arabalar, çocuklarıma bırakabileceğim en iyi miraslardan biri. O yüzden gözüm gibi bakıyorum. Temizliyorum, tozunu alıyorum. Hepsi değerli oyuncaklar. İnşallah onlar da torunlarına saklarlar. Yıllar sonra dedemin dedesi bırakmış diyebilirler. Çocuklarım ara sıra bu arabaları eve götürüp, oynuyorlar. Gece onlar uyuduktan sonra arabaları tekrar alıp, iş yerine getirip, yerine koyuyorum. Şu anda yaklaşık 350 oyuncak arabadan oluşan koleksiyonum var. Her tarzda araçları toplamaya çalışıyorum. Bunları da iş yerimde sergiliyorum" dedi.

PARTNERBeren Saat’i seviyorsanız takip etmeyinBeren Saat’i seviyorsanız takip etmeyin
Piknikte ağacı kesip, yaktılarPiknikte ağacı kesip, yaktılar
Üniversiteden ağaç yetiştirebilmek için ’Acil Toprak Aranıyor’ kampanyasıÜniversiteden ağaç yetiştirebilmek için ’Acil Toprak Aranıyor’ kampanyası
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Büyükçekmece'deki 'seçmen' iddiaları üzerine inceleme

Büyükçekmece'deki 'seçmen' iddiaları üzerine inceleme

AK Parti'den bir İstanbul kararı daha!

AK Parti'den bir İstanbul kararı daha!

Çukur'da iki bomba ayrılık! Şoke eden ölüm sahnesi

Çukur'da iki bomba ayrılık! Şoke eden ölüm sahnesi

Kardeş Çocukları banyoda seks sahnesi olay oldu! İzleyici çıldırdı

Kardeş Çocukları banyoda seks sahnesi olay oldu! İzleyici çıldırdı

YSK'dan İstanbul kararı

YSK'dan İstanbul kararı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya geldi! Dikkat çeken detay

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya geldi! Dikkat çeken detay

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Malatya'da bir deprem daha!

Malatya'da bir deprem daha!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

MHP'li başkana silahlı saldırı! Araçla takip edip ateş açtılar!

MHP'li başkana silahlı saldırı! Araçla takip edip ateş açtılar!

Bakan duyurdu: Büyük bir operasyon gerçekleştirdik

Bakan duyurdu: Büyük bir operasyon gerçekleştirdik

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde deprem

Çamlıca Kulesi'nde sona yaklaşıldı

Sona yaklaşıldı! Bu yıl hizmete başlayacak

Bin 500 yıllık 'Amuled' Denizli'den çıktı!

Bin 500 yıllık 'Amuled' Denizli'den çıktı!

Türkiye'nin ilk sokak festivali Portakal Çiçeği'nde sürpriz karar! Seneye 1 ay sürecek

Türkiye'nin ilk sokak festivalinde sürpriz karar! Gelecek yıl...

Anayasa Mahkemesi'nden 'askerlikte yaş' kararı

AYM'den 'askerlikte yaş' kararı

Uzunluğunu duyan şaşırmadan edemiyor! 50 yıldır hiç kesmiyor

50 yıldır hiç kesmiyor! Gören fotoğraf için yanına koşuyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.