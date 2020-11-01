Oyuncak arabasıyla trafiği tehlikeye düşüren sürücüye ağır ceza

Bursa’da uzaktan kumandalı oyuncak yarış arabasıyla ana arterde trafiğe çıkan sürücünün ehliyetine el konuldu. Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücü psikoteknik muayeneye de sevk edilecek. Hakkında işlem yapılan A.E.K. isimli sürücü eşinin gazına gelip 3 kilometre boyunca oyuncağı kullandığını söyledi.

Bursa-Ankara karayolu Yıldırım ilçesi yakınlarında eşinin kullandığı 34 KUM plakalı araçta yolcu durumunda seyir halinde olan A.E.K. fiyatı 14 bin lira olan benzinli uzaktan kumandalı yarış aracı sürdü. Trafiği tehlikeye düşüren sürücü diğer sürücüler tarafından görüntülendi. Görüntülerin sosyal medyaya düşmesinin ardından sivil trafik ekipleri harekete geçti. A.E.K. isimli kişi trafik güvenliğini ihlal gerekçesiyle 132 lira para cezasına çarptırılırken, Yavuz Selim Polis Merkezi’nde alınan ifadesinde, "Eşim trafikte bu oyuncağı kullanabilir misin?’ diye sordu. Bunun üzerine gaza geldim. Arabayı eşim kullanırken ben de oyuncağı sürdüm. Trafikteyken diğer sürücülerden de destek görünce daha çok gaza geldim ve oyuncağı 3 kilometre boyunca kullanmaya devam ettim” dediği kaydedildi.

A.E. K hakkında hem idari hem adli soruşturma başlatılırken, ehliyetine el konuldu ve psikoteknik testine gönderileceği bildirildi.

