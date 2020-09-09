Oyuncak ayı hırsızları kameraya yakalandı

"Hırsızların yakalanmasını istiyoruz"

Oyuncak ayıyı dikkat çekmesi için dükkanın önüne bıraktığını söyleyen iş yeri sahibi İbrahim Bolatan, "Bedavacılar geldi motorla, 3 tane genç. Önce burada bir gözetleme yaptılar. 3 kişi o ayının parasını belki yarım günde kazanırlar. Ama o işe bakmıyorlar, bedava işine bakıyorlar. Burada gözetledikten sonra ben reklam için koyduğum ayıyı hızlı bir şekilde alıp kaçıyorlar. Bu hırsızların bulunmasını istiyoruz" dedi.

Şikayet için gittiği karakoldu uzun süre bekletildiği için ifade veremeden geri döndüğünü söyleyen İbrahim Bolatan, "Canım sıkıldı bıraktım geldim, böyle olmaz diye. Ama bu hırsızların bulunmasını istiyoruz. Görüntülerde net. Eğer bir gören, bilen, tanıdığı olan varsa hiç olmazsa yüzleri kızarsın. Burada ekmek için bekliyoruz. Bedavacılar için çalışmıyoruz. Bunları herkes biliyor ama bir de bu hırsızlara önlem alınsa. Milletin kazandığı parayı bedavaya gelip, alıp gitmek yok öyle. Olmaması lazım, biz ekmek için buradayız. O ayı 200 TL. Yazık değil mi bana? Yarın, bir gün hırsızlar bir daha gelecek diye dışarı ayı koyamıyorum. Değerli eşyalar koyamıyorum. Dikkat çekmeyen eşyalar koyuyoruz. Şurada değerli birkaç eşya çalınmasa da herkes eşyasını sergilese güzel olur. Benim burası da müsait, sergilenebilir. Ama buna cesaret edemiyoruz hırsızlar yüzünden. Bu hırsızların bulunmasını istiyoruz neticesinde" diye konuştu.

