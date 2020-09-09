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Oyuncak ayı hırsızları kameraya yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2020 11:56 | Son Güncelleme

Konya’da bir oyuncakçı dükkanının önünde dikkat çekmesi amacıyla sandalye üzerine bırakılan 200 lira değerindeki oyuncak ayının motosikletli 3 hırsızlık şüphelisi tarafından çalınma anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.Olay, 3 Eylül Perşembe Aydınlıkevler Mahallesi Kuntay Sokak’ta yaşandı.

Konya’da bir oyuncakçı dükkanının önünde dikkat çekmesi amacıyla sandalye üzerine bırakılan 200 lira değerindeki oyuncak ayının motosikletli 3 hırsızlık şüphelisi tarafından çalınma anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Olay, 3 Eylül Perşembe Aydınlıkevler Mahallesi Kuntay Sokak’ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, oyuncak dükkanı işleten İbrahim Bolatan, dikkat çekmesi ve reklam amacıyla 200 lira değerindeki oyuncak ayıyı sandalye üzerine koyarak iş yerinin önüne bıraktı. Bir süre sonra oyuncak ayının yerinde olmadığını fark eden İbrahim Bolatan, güvenlik kamerası görüntülerini incelediğinde hırsızlık olayını fark etti. Motosikletli 3 kişinin, bir süre sokakta gözlem yaptığını ve ardından hızla motosikletle yanından geçtikleri sandalyenin üzerinden ayıyı alıp gittiklerini fark etti. Bunun üzerine durumu polise ihbar eden İbrahim Bolatan, şüphelilerin yakalanmasını istiyor. Güvenlik kamerası görüntülerine olayda, hırsızlık şüphelilerinin oyuncak ayıyı çaldıktan sonra kayıplara karıştığı yer alıyor.

"Hırsızların yakalanmasını istiyoruz"
Oyuncak ayıyı dikkat çekmesi için dükkanın önüne bıraktığını söyleyen iş yeri sahibi İbrahim Bolatan, "Bedavacılar geldi motorla, 3 tane genç. Önce burada bir gözetleme yaptılar. 3 kişi o ayının parasını belki yarım günde kazanırlar. Ama o işe bakmıyorlar, bedava işine bakıyorlar. Burada gözetledikten sonra ben reklam için koyduğum ayıyı hızlı bir şekilde alıp kaçıyorlar. Bu hırsızların bulunmasını istiyoruz" dedi.
Şikayet için gittiği karakoldu uzun süre bekletildiği için ifade veremeden geri döndüğünü söyleyen İbrahim Bolatan, "Canım sıkıldı bıraktım geldim, böyle olmaz diye. Ama bu hırsızların bulunmasını istiyoruz. Görüntülerde net. Eğer bir gören, bilen, tanıdığı olan varsa hiç olmazsa yüzleri kızarsın. Burada ekmek için bekliyoruz. Bedavacılar için çalışmıyoruz. Bunları herkes biliyor ama bir de bu hırsızlara önlem alınsa. Milletin kazandığı parayı bedavaya gelip, alıp gitmek yok öyle. Olmaması lazım, biz ekmek için buradayız. O ayı 200 TL. Yazık değil mi bana? Yarın, bir gün hırsızlar bir daha gelecek diye dışarı ayı koyamıyorum. Değerli eşyalar koyamıyorum. Dikkat çekmeyen eşyalar koyuyoruz. Şurada değerli birkaç eşya çalınmasa da herkes eşyasını sergilese güzel olur. Benim burası da müsait, sergilenebilir. Ama buna cesaret edemiyoruz hırsızlar yüzünden. Bu hırsızların bulunmasını istiyoruz neticesinde" diye konuştu.

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