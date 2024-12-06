'Oyuncak bebek' lakaplı kadın tetikçinin o görüntüsü olay oldu!

'Oyuncak bebek' lakabıyla Los de la M çetesinin emri altında bir dizi cinayetlere imza atan Karen Julieth Ojeda Rodriguez isimli 23 yaşındaki kadın geçtiğimiz günlerde yakalandı.

TETİKÇİ ORDUSUNUN LİDERLİĞİNİ ÜSTLENMİŞ

İspanyol yayın kuruluşu Infobae'nin haberine göre, Rodriguez'in tutuklanmadan önce bölgede terör estiren bir tetikçi kadrosuna liderlik ettiği öğrenildi.

Magdalena Medio Polisi'ne göre Rodriguez, 23 Temmuz'da Kolombiya'nın Piedecuesta olarak bilinen kırsal kesiminde eski erkek arkadaşının pusuya düşürülerek öldürülmesinin ardından polis tarafından yakalandı.

'Oyuncak bebek' eski sevgilisi Deyvy Jesus'u arayıp onunla buluşmasını istedi. Kadının eski sevgilisini buluşmaya çağırırken aralarındaki para anlaşmazlığını çözüme kavuşturmayı istediği belirtiliyor.

HER 3 GÜNDE 1 CİNAYET İŞLENİYORDU

Infobae'ye göre Magdalena Medio Polisi'nden Yarbay Muaricio Herrara, 'Oyuncak bebek' ve suç ortaklarının yakalanmasıyla bölgede bir sakinliğin oluştuğunu belirtti. Herrara, "Bu tutuklamalar, son cinayetlerden sorumlu suç yapılarının ortadan kaldırılmasında ilerleme kaydedildiğini gösteriyor." dedi.

World Population Review'a göre, nüfusu 1.300.000'in biraz üzerinde olan Kolombiya'nın Bucaramanga kentinde her üç günde bir cinayet bildiriliyor.

O GÖRÜNTÜSÜ OLAY OLDU

Rodriguez'in tutuklandığı sırada polis merkezinde verdiği görüntüsü ise sosyal medya olay oldu.

İşte o görüntü: