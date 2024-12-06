'Oyuncak bebek' lakaplı kadın tetikçinin o görüntüsü olay oldu!

'Oyuncak bebek' lakabıyla Los de la M çetesinin emri altında bir dizi cinayetlere imza atan Karen Julieth Ojeda Rodriguez isimli 23 yaşındaki kadın geçtiğimiz günlerde yakalandı.
İspanyol yayın kuruluşu Infobae'nin haberine göre, Rodriguez'in tutuklanmadan önce bölgede terör estiren bir tetikçi kadrosuna liderlik ettiği öğrenildi.
Magdalena Medio Polisi'ne göre Rodriguez, 23 Temmuz'da Kolombiya'nın Piedecuesta olarak bilinen kırsal kesiminde eski erkek arkadaşının pusuya düşürülerek öldürülmesinin ardından polis tarafından yakalandı.
'Oyuncak bebek' eski sevgilisi Deyvy Jesus'u arayıp onunla buluşmasını istedi. Kadının eski sevgilisini buluşmaya çağırırken aralarındaki para anlaşmazlığını çözüme kavuşturmayı istediği belirtiliyor.
Infobae'ye göre Magdalena Medio Polisi'nden Yarbay Muaricio Herrara, 'Oyuncak bebek' ve suç ortaklarının yakalanmasıyla bölgede bir sakinliğin oluştuğunu belirtti. Herrara, "Bu tutuklamalar, son cinayetlerden sorumlu suç yapılarının ortadan kaldırılmasında ilerleme kaydedildiğini gösteriyor." dedi.
World Population Review'a göre, nüfusu 1.300.000'in biraz üzerinde olan Kolombiya'nın Bucaramanga kentinde her üç günde bir cinayet bildiriliyor.
Rodriguez'in tutuklandığı sırada polis merkezinde verdiği görüntüsü ise sosyal medya olay oldu.
İşte o görüntü: