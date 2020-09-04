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Oyuncak dükkanında 2 ton kaçak tütün ve imalat malzemesi ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2020 17:09 | Son Güncelleme

Kırşehir’de bir oyuncak dükkanında 2 ton kaçak tütün ve imalatta kullanılan malzeme ele geçirildi.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak tütün imalatı yapıldığı ve paketlendiği ihbarı üzerine şehir merkezinde inceleme başlattı.

Oyuncak dükkanında 2 ton kaçak tütün ve imalat malzemesi ele geçirildi

Kırşehir’de bir oyuncak dükkanında 2 ton kaçak tütün ve imalatta kullanılan malzeme ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak tütün imalatı yapıldığı ve paketlendiği ihbarı üzerine şehir merkezinde inceleme başlattı. Yapılan araştırmalar sonrasında bir oyuncak dükkanı ve deposuna operasyon düzenlendi. Oyuncak dükkanında yapılan aramada, 1 ton 850 kilogram kıyılmış tütün, 440 kilogram paketlenmiş satışa hazır tütün, 130 bin boş makaron, 1 tütün kurutma makinesi, 1 pres makinesi, tütün ayrıştırması için 3 elek, 1 kürek, 600 paket nargile tütünü, 180 elektronik nargile, 33 doldurulmaya hazır tütün paketi, 28 makaron paketi, tütün satış sırasında kullanılan 16 bin 530 kilitli poşet ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan F.C,, T.S. ve S.Ç., emniyete götürülerek haklarında yasal işlem başlatıldı.

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