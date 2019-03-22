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Oyuncak itfaiye aracıyla dünyalar onun oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2019 20:55 | Son Güncelleme

Kars'ta bir grup gönüllü, "Bir oyuncak da sen ver" sloganıyla sosyal medya üzerinden yürüttükleri kampanya ile köy çocuklarına oyuncak dağıtarak mutluluklarına ortak oluyor - Gönüllülerin kentteki bir köyden dönüşü sırasında oyuncak itfaiye aracı verdikleri küçük Mirza'nın mutluluğu görenleri duygulandırdı

Kars'ta, "Bir oyuncak da sen ver" sloganıyla sosyal medya üzerinden yürüttükleri kampanya ile köy çocuklarına oyuncak dağıtan gönüllülerden oyuncak alan küçük "Mirza"nın mutluluğu görenleri duygulandırdı.

Kars'ta 2 yıl önce "Bir oyuncak da sen ver" sloganıyla sosyal medya üzerinden kırsal kesiminde oturan ve ailelerinin maddi durumu iyi olmayan çocuklara oyuncak vermek için kampanya başlatan Taner Güneş ve gönüllüler, çocukların yüzünü güldürmeye devam devam ediyor.

Kampanya çerçevesinden sosyal medya aracılığıyla topladıkları oyuncakları bir otomobilin bagajına yükleyerek, Sarıkamış ilçesine bağlı Balıklı köyüne giden Güneş ve gönüllüler, köydeki çocuklara oyuncaklar dağıtarak onların sevinçlerine ortak oldu.

Güneş ve beraberindekiler daha sonra aynı otomobille il merkezine dönmek için yola çıktıklarında Başköy köyünde yol kenarında bekleyen çocuklar ile karşılaştı.

Otomobili durdurup bu çocuklara da oyuncak dağıtan gönüllüler, bu sırada bagajdaki oyuncakları görmesine rağmen çekingen davranan soyadı öğrenilemeyen "Mirza" isimli küçük bir çocuğu fark etti.

Güneş ve gönüllülerin yönlendirmesi ile bagajdan küçük bir oyuncak itfaiye aracı alan küçük Mirza'nın oyuncağı alınca yaşadığı mutluluk, görenlere duygusal anlar yaşattı.

Taner Güneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Balıklı köyünde çocuklara oyuncak götürdüklerini ve yolda karşılaştıkları çocuklara da hediyeler dağıttıklarını söyledi.

Oyuncağa kavuşan çocukların mutluluklarına ortak olduklarını ifade eden Güneş, şunları kaydetti:

"Balıklı köyünden dönerken Başköy köyü girişinde bir kaç ev topluluğu vardı, dikkatimizi çekmişti. Dönüşte çocuklara kısmetlerini vermek nasip oldu. Mirza'nın arabanın yanına gelmesi ve oyuncaklara hayretle bakması bizi üzmüştü ama oyuncak aldıktan sonraki mutluluğu bizim yorgunluğumuzu aldı."

Küçük Mirza'nın oyuncak aldıktan sonra yaşadığı mutluluğa ilişkin görüntüler sosyal medyada da beğeni topladı.

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Kars Mirza oyuncak

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