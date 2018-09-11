Oyuncak kampanyasına Tuğba Özerk'den destek geldi

BURSA, (DHA)- SANATÇI Tuğba Özerk ve Onur Akay’dan 'Atma Tamir Olsun, Çocuklara Umut Olsun' sloganıyla ihtiyaç sahibi çocukları oyuncaklarla buluşturan sosyal sorumluluk projesine destek geldi.
Onur Market'in başlattığı 'Atma Tamir Olsun, Çocuklara Umut Olsun' oyuncak kampanyasında, oyuncaklar çocuklara ulaşmaya başladı. Eskimiş, kırılmış, bozuk oyuncakların tamir edilip ihtiyaç sahibi çocuklara verilmesi amacıyla başlatılan kampanyaya sanatçılardan da destek gelmeye devam ediyor. Türk Pop müziğinin başarılı ismi Tuğba Özerk ve Türk Sanat Müziği'nin güçlü sesi Onur Akay da sosyal sorumluluk projesine destek verdi.
Çektiği video ve oyuncak göndererek kampanyasına destek veren Tuğba Özerk, herkesin projeye katılmasını istedi ve her zaman bu tür projelerin yanında yer alacağını belirtti.
Kampanyaya çok sayıda ünlü isim oyuncak göndererek destek vermeye devam ediyor.
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