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Oyuncak kamyonun üzerine düşen bebek öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 21:11 | Son Güncelleme

Oyuncak kamyonun üzerine düşen bebek öldü

Aydın'ın Çine ilçesinde, oyuncak kamyonun üzerine düşerek boğazı kesilen bebek yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde 1 yaşındaki bebek Huriye Naz Aksel, beşikten yerdeki oyuncak kamyonun üzerine düştü. Düşmenin etkisiyle boğazı kesilen bebeğin annesi durumu sağlık ekiplerine haber verdi.

Ağır yaralanan bebek, kaldırıldığı Çine Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Anahtar Kelimeler:
bebek Beşik OYUNCAK KAMYON

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