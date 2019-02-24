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Oyuncak kardeşliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2019 10:27 | Son Güncelleme

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZELMAN Anaokulları öğrencileri, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde yaşayan kardeşlerine oyuncak, giysi, ayakkabı ve kırtasiye malzemeleri gönderdi.İZELMAN Anaokulları’nda eğitim gören öğrenciler, “Oyuncak Kardeşliği Projesi” kapsamında Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde maddi imkanları yetersiz kardeşlerine destek oldu.

Oyuncak kardeşliği

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZELMAN Anaokulları öğrencileri, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde yaşayan kardeşlerine oyuncak, giysi, ayakkabı ve kırtasiye malzemeleri gönderdi.
İZELMAN Anaokulları’nda eğitim gören öğrenciler, “Oyuncak Kardeşliği Projesi” kapsamında Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde maddi imkanları yetersiz kardeşlerine destek oldu. Başta oyuncak olmak üzere giysi, ayakkabı ve kırtasiye malzemelerinin bulunduğu koliler, İZELMAN Anaokulları öğretmenleri tarafından teslim edildi. Hediye paketlerini büyük bir heyecanla açan Ceylanpınarlı minikler, İzmirli kardeşlerine kucak dolusu sevgi ve selamlarını iletti.
Miniklerin büyüklere örnek olacak davranış sergilemeleri ve ihtiyaç sahibi kardeşlerini unutmayarak bu tür sosyal sorumluluk projelerinde yer almalarının kendilerini çok mutlu ettiğini belirten İZELMAN Genel Müdürü Hüseyin Kırmızı, “Öğrencilerimizi destekleyen ailelerine de katkılarından dolayı şükranlarımızı sunuyoruz. Bizler yapmış olduğumuz yardım ile hiç görmediğimiz küçük bedenlerin bizleri asla unutmayacak olduklarını biliyoruz. Bizi sevgiyle hatırlamaları en büyük kazanımımız olacak” dedi.

Oyuncak kardeşliği

Oyuncak kardeşliği

Oyuncak kardeşliği

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