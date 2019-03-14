“Oyuncak Kütüphanesi” ile çocuklar hem eğlenecek hem de öğrenecek

Karabük Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü son sınıf öğrencisi Eren Gölge, küçük yaştaki çocuklarda kütüphane kültürünü oluşturmak için “Oyuncak Kütüphanesi” projesi hazırladı.

Karabük Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arzu Özyürek’in danışmanlığında, Çocuk Gelişimi Bölümü son sınıf öğrencisi Eren Gölge tarafından çocuklarda hem kütüphane kültürünü hem de sorumluluk ve paylaşma duygusunu oluşturmak amacıyla “Oyuncak Kütüphanesi” projesi hazırlandı. TÜBİTAK 2209 Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında yürütülen oyuncak kütüphanesinde, çocukların gelişim aşamasına göre materyal ve rehberlik hizmeti ile çocuklara oyuncak desteği sunuluyor. Minik çocukların yoğun ilgi gösterdiği kütüphanede çocukların yaş ve gelişim seviyelerine göre oyuncaklar yer alıyor. Safranbolu İlçe Halk Kütüphanesi Çocuk Kütüphanesi bünyesinde kurulan Oyuncak Kütüphanesi, çocukların hem güzel vakit geçirmesi hem de eğitilmesine katkı sağlıyor. Anaokulları ile randevu usulü çalışan oyuncak kütüphanesinde çocuklar kendilerine ait en az bir oyuncağı vererek yerine yeni bir oyuncak seçebiliyor.

Karabük Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arzu Özyürek, bu proje ile çocuklar sorumluluk ve paylaşma değerlerini kazandırmayı amaçladıklarını belirterek, “Bu çalışmamıza oyuncak kütüphanesi adını verdik. Amacımız çocukları en çok sevdiği şeyle yani oyuncakla buluşturmaktı. Çocukların oyuncakları yok mu? Gereğinden fazla oyuncakları var. İlk amacımız çocukların oyuncak sahibi olması değil, oyuncaklarının birinden feragat edip onu başkasının da kullanabileceği şekilde kütüphanemize bağışlaması. Kendi eski oyuncaklarından bir tanesini kütüphanemize getiriyorlar ve istedikleri oyuncakları alıp götürüyorlar. Birden fazla oyuncak da getirip bağış yapabiliyorlar. Burada ayrıca değerleri de kazanmasını sağlıyoruz. Başta sorumluluk, paylaşma değerini kazanması amacımız. İleri vaade de ise çocukları kütüphaneye alıştırmak istiyoruz. Oyuncak değişimi ve oyuncaklarla oynadıktan sonra kütüphaneye üye olacaklar ve gelecekte kütüphanede birer kitap okuyucu olacaklar. Bundan sonraki süreçte üniversite olarak projemizi bitireceğiz. Bugün itibari ile de kütüphanemizi Safranbolu İlçe Kütüphanesine devredeceğiz. Biz öğrencilerimizle kütüphane çalışmasına destek olmaya devam edeceğiz” dedi.

“Amacımız çocukları kütüphaneye çekmekti”

Karabük Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü son sınıf öğrencisi Eren Gölge, çocuk kütüphanesi projesine geçen yıl Mayıs ayında başvurduklarını ifade ederek, “Bu senenin başında da projenin çıktığını öğrendiğimizde çok mutlu olduk. Projeyi faaliyete geçirmek için öncelikle bağışlar yoluyla yardım toplamaya başladık. Daha sonraki aşamada ise projenin bize verdiği bütçe ile oyuncakları aldık. Burada seçtiğimiz oyuncaklar çocukların yaş ve gelişim seviyelerine uygun oyuncakları seçmeye çalıştık. Daha sonra da randevu usulü ile anaokulları ile anlaşarak buraya davet ettik. Buradaki asıl amacımız çocukları kütüphaneye alıştırmak ve çocukları kütüphaneye çekmekti. Bundan sonrada çocukların kendi istekleri ile kütüphaneyi sıklıkla ziyaret edeceklerini düşünüyorum” diye konuştu.

“Çocukların kitaplara saygılı ve güzel davranmalarını sağlıyoruz”

Çocuk gelişimcilere destek verildiğinde güzel işler başarabildiklerini kaydeden Gölge “ Bunun en güzel örneklerinden birinin oyuncak kütüphanesi olduğunu düşünüyorum. Kütüphanede çocuk gelişimcilerin de bulunması gerektiğini düşünüyorum. Biz burada yaptığımız etkinliklerle çocukları kütüphanelere çekiyoruz. Çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırıyoruz. Yaptığımız etkinliklerle çocukların kitaplara daha saygılı ve güzel davranmalarını sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Çocukların paraya ve maddeye değer vermediğini görmek mutlu ediyor”

Türkiye’de bu projeye uygun benzer örneklerin olduğunu ama diğer kütüphanelerde sembolik bir para karşılığında değişim yapıldığını söyleyen Gölge, “Bazı çocukların maddi durumları iyi olmuyor, bunu göz önüne alarak çocukların kendi oyuncaklarını getirterek yapıyoruz. Bazen çocuklarımız yanlarında oyuncak ile gelmiyor. Böyle bir durumda çocuklar kendi getirdiğimiz basit materyallerle kendilerine oyuncak tasarlıyor ve bize veriyor. Bizde bu oyuncağa karşılık en alt dereceden oyuncak veriyoruz. Burada daha önce yaptığımız çalışmalarda fark ettiğim bir anım var. Çocuklar burada 5. derecen oyuncak getirip 1. derecen oyuncak alabiliyor. Bu da çocukların paraya ve maddeye değer vermediğini, istediklerini seçtiklerini görüyoruz. Çocukların böyle bir yapısının olduğunu görmek bizi de mutlu ediyor” dedi.

Oyuncak kütüphanesi projesine ev sahipliği yaptıkları için mutlu olduğunu dile getiren Safranbolu İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Buket Akbulut çocukların erken yaşta kütüphane ile buluşmasını ve bunun oyuncaklarla yapılıp kütüphaneye alışmalarının sağlanması okuyan neslin fazla olması açısından önemli olduğunu belirtti.