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Oyuncak kutusundan uyuşturucu hap çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.09.2019 22:48 | Son Güncelleme

İzmir’in Tire ilçesinde bir okulun yakınındaki parkta uyuşturucu sattığı iddia edilen şüphelinin elindeki oyuncak kutusundan 20 adet uyuşturucu hap çıktı.

İzmir’in Tire ilçesinde bir okulun yakınındaki parkta uyuşturucu sattığı iddia edilen şüphelinin elindeki oyuncak kutusundan 20 adet uyuşturucu hap çıktı. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro ekipleri, okulların açılması ile birlikte çocukların güvenli bir şekilde okula gidip gelebilmeleri için okul önleri ve yakınlarındaki park ve bahçelerde kontrollerini yoğunlaştırdı. Yapılan uygulama sırasında ekipler, geçtiğimiz günlerde bir okulun yakınındaki parkta davranışlarından şüphelendikleri U.G.’yi (29) takibe aldı. Takip sonucu kıskıvrak yakalanan şüphelinin üzerindeki oyuncak kutusunda 20 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, gerekli işlemler için emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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