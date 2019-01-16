HABER

Oyuncak mağazası çalışanlarından anlamlı kampanya

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2019 18:18 | Son Güncelleme

MARMARİS'te oyuncak firmasının personeli, İzmirli lösemi hastası 3,5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı ve diğer lösemili hastalar için kök hücre ve bağışı kampanyası düzenledi.

Oyuncak mağazası çalışanlarından anlamlı kampanya

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS'te oyuncak firmasının personeli, İzmirli lösemi hastası 3,5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı ve diğer lösemili hastalar için kök hücre ve bağışı kampanyası düzenledi. Sosyal medyadan çağrıya destek veren çok sayıda kişi, Marmaris Kızılay Kan Merkezi'ne bağışta bulundu.
İzmir'de, nadir görülen Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) tanısı koyulan ve ilik nakli olmayı bekleyen Öykü Arin Yazıcı başta, tüm hastalar için Marmaris'teki oyuncak mağazasının genel müdürü Gözde Sözbaş Eral koordinesinde kampanya başlatıldı. Eral ve mesai arkadaşlarının sosyal medyada duyurduğu 'Hepinizi umut olmaya çağırıyoruz' adlı kampanya ilgi çekti. Marmaris Kızılay Kan Bağış Merkezi'ne gelen çok sayıda kişi, hem kök hücre hem de kan bağışında bulundu. Ayrıca yarın saat 11.00 ila 18.00 arasında Atatürk Caddesi Türkmenistan Parkı'na gelecek Kızılay TIR'ında, kampanyaya destek için çeşitli dernek ve sivil toplum kuruluşları üyelerinin bağışta bulunacağı da kaydedildi.
Çağrıya destek veren herkese teşekkür eden Gözde Sözbaş Eral, "Öykü ve tüm lösemili insanlarımız için bu bağışımızı yaptık. Sosyal medyada ciddi bir destek gördük. Bu destek kan merkezinde de gözümüze çarptı. Sosyal medyada lafta değil gerçek bir bağış kampanyası oldu. İnsanı yaşatmak için bu tür kampanyalara toplum olarak destek vermeliyiz. Yaşam kurtarmak için destek veren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederim" dedi.

FOTOĞRAFLI

Oyuncak mağazası çalışanlarından anlamlı kampanyaOyuncak mağazası çalışanlarından anlamlı kampanyaOyuncak mağazası çalışanlarından anlamlı kampanyaOyuncak mağazası çalışanlarından anlamlı kampanya

PARTNERAşkın yaş engeline takılmadığı ünlü çiftlerAşkın yaş engeline takılmadığı ünlü çiftler
Şehit polis Fethi Sekin'in adı Didim'deki polis merkezine verildiŞehit polis Fethi Sekin'in adı Didim'deki polis merkezine verildi
Tarsus'taki tarım arazileri sular altındaTarsus'taki tarım arazileri sular altında
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hem Erdoğan hem de Bakan Soylu aradı!

Hem Erdoğan hem de Bakan Soylu aradı!

CHP ve İYİ Parti'nin ortak adayı: Celal Doğan

CHP ve İYİ Parti'nin ortak adayı: Celal Doğan

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıkladı

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıkladı

Ozan Kabak'ın yeni adresi

Ozan Kabak'ın yeni adresi

Aziz Kocaoğlu'ndan 'adaylık' bombası!

Aziz Kocaoğlu'ndan 'adaylık' bombası!

İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama

İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Kanun teklifi Meclis'ten geçti! Bu ürünlerden ÖTV alınmayacak!

Kanun teklifi Meclis'ten geçti! Bu ürünlerden ÖTV alınmayacak!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Makam odasında gözaltına alındı

Makam odasında gözaltına alındı

Diğer memurlardan daha fazla maaş aldığı ortaya çıkınca...

Diğer memurlardan daha fazla maaş aldığı ortaya çıkınca...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
31 yıl sonra şehit sayıldı

31 yıl sonra şehit sayıldı

İzmir'de çocuk parkında alevler yükseldi

Faciadan dönüldü! Çocuk parkında...

AK Parti'nin en yüksek oy oranı aldığı Harran'da yüksek gerilim!

AK Parti'nin 'kalesinde' yüksek gerilim! İl binasına yürüdüler

Ekipler ihbar üzerine harekete geçti! Milyonlarca liralık uyuşturucu ele geçirildi

Lüks rezidanstan çıkanlar polisi bile şaşırttı!

İstanbul'da Suriyelilere ait merdiven altı 'kürtaj polikliniği'ne baskın!

Yer: Arnavutköy! Arapça tabelanın ardında kan donduran gerçek

FETO çatı davasının gerekçeli kararı açıklandı! İşte örgütün nihai hedefi

FETO çatı davasının gerekçeli kararı açıklandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.