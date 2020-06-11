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Oyuncak parayla alışveriş yapmaya çalışan 8 yaşındaki çocuğa soruşturma

DÜNYA HABERLERİ  | 11.06.2020 12:06 | Son Güncelleme

İsviçre'de 8 yaşındaki bir çocuğa, alışveriş için 'sahte para teklif ettiği' iddiasıyla polis tarafından soruşturma açıldığı öğrenildi.

Oyuncak parayla alışveriş yapmaya çalışan 8 yaşındaki çocuğa soruşturma

İsviçre polisi, bir köy dükkanında sahte oyuncak banknotlarla alışveriş yapmaya çalışan 8 yaşındaki bir çocuğa soruşturma açıldığını söyledi.

Basler Zeitung (BaZ) gazetesinde yer alan habere göre, ismi verilmeyen çocuğun bir dükkana giderek sahte euro banknotlarıyla alışveriş yapmak istediği belirtildi.

Çocuğun, sahte banknotları 'ruh parası' olarak bilinen ve cenazelerde ölünün 'öbür dünyada mutlu olması için' kullanılan Çin yapımı sahte paralara sahip olduğu ve bunları İsviçre'nin kuzeyindeki Basel-Landschaft bölgesinde düzenlenenen Sissach kasaba karnavalından topladığı ortaya çıktı.

Gazetenin haberine göre çocuk, sıradan bir kağıda basılmış paraların üzerinde bulunan mavi renkli Çince karakterleri kaldırdı ve 10 yaşındaki abisiyle nisan sonunda bir dükkana giderek alışveriş yapmaya çalıştı.

Paraların üzerinde sahte olduğuna dair bir not bulunsa da, dükkan çalışanları küçük çocukları polise ihbar etti.

Dükkan çalışanı Tanja Baumann'ın ise, kendisini "Bu bizim politikamız; bunu Winterthur'daki merkez tarafından yapmamız talimatı verildi" ifadeleriyle savunduğu ortaya çıktı.

Polis ise, yapılan ihbardan 3 saat sonra polisin ailesine ulaşarak ailesine durumu bildirdi ve çocukların güvenlik kameralarından alınan görüntülerini gösterdi.

Basel-Landschaft polis merkezinden bir sözcü, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Sahte euro banknotları olan çocukların ürün almaya çalıştıkları bildirildi. Bu nedenle, sahte para kullanımı şüphesi vardı. Sahte paranın kasıtlı olarak kullanılıp kullanılmadığını ve çocukların yasalarca cezalandırılıp cezalandırılmayacağını belirlemek zorundaydık" ifadelerini kullandı.

Çocukların ise polis merkezine götürülerek önden ve profilden fotoğrafı çekildi ve evlerinde yapılan aramada da '3 adet 50 euro, 2 adet 20 euro, 5 adet 10 euro ve 3 adet 5 euro banknot ele geçirildiği' bilgisi kaydedildi.

Polisin bu muamelesi İsviçre basını tarafından eleştirilirken, çocukların 'ciddi bir konuşmayla uyarılabileceğine' dikkat çekildi.

Arama ve soruşturma sonucunda ise çocuklara herhangi bir suçlama yöneltilmediği belirtildi.

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